https://crimea.ria.ru/20240530/seriya-teraktov-na-zhd-transporte-predotvraschena-v-krymu---fsb-1137711546.html

Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ

Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ

Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T09:52

2024-05-30T09:52

2024-05-30T10:17

крым

новости крыма

сергей аксенов

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

задержание диверсантов и шпионов в крыму

диверсанты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60302b0fb2246dfdf148d885a4eebceb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Как сообщили в ФСБ России, взрывы готовили пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины.По данным ФСБ, агенты собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, о расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста. Кроме того, злоумышленники готовили схроны и перевозили взрывные устройства. Руководил преступниками 54-летний гражданин России. Он получил смертельные травмы из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Крыму. Остальные диверсанты арестованы и дают признательные показания.16 мая в Крыму силовики также предотвратили теракт на железной дороге, сообщалось об аресте двоих украинских агентов.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режимаВ Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дорогеДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание диверсантов и шпионов в крыму, диверсанты