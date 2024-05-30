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Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ
Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ
Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T09:52
2024-05-30T09:52
2024-05-30T10:17
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новости крыма
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание диверсантов и шпионов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Как сообщили в ФСБ России, взрывы готовили пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины.По данным ФСБ, агенты собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, о расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста. Кроме того, злоумышленники готовили схроны и перевозили взрывные устройства. Руководил преступниками 54-летний гражданин России. Он получил смертельные травмы из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Крыму. Остальные диверсанты арестованы и дают признательные показания.16 мая в Крыму силовики также предотвратили теракт на железной дороге, сообщалось об аресте двоих украинских агентов.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режимаВ Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дорогеДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
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крым, новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание диверсантов и шпионов в крыму, диверсанты
Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ
ФСБ предотвратила серию терактов на ж/д объектах в Крыму
09:52 30.05.2024 (обновлено: 10:17 30.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Федеральной службой безопасности РФ предотвращен ряд диверсионно-террористических актов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры Республики Крым, запланированных украинскими спецслужбами", - написал он в своих соцсетях.
Как сообщили в ФСБ России, взрывы готовили пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины.
"Взрывы по указанию украинской военной разведки готовили пять завербованных жителей Крыма, главной их задачей было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения", - приводит информацию силового ведомства РИА Новости.
По данным ФСБ, агенты собирали и передавали украинской стороне данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, о расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, а также об организации охраны Крымского моста. Кроме того, злоумышленники готовили схроны и перевозили взрывные устройства.
Руководил преступниками 54-летний гражданин России. Он получил смертельные травмы из-за детонации СВУ при его извлечении из схрона в Крыму. Остальные диверсанты арестованы и дают признательные показания.
16 мая в Крыму силовики также предотвратили теракт на железной дороге, сообщалось об аресте двоих украинских агентов.
Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове
, все диверсионные группы задержаны.
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