https://crimea.ria.ru/20240523/v-krymu-diversant-podorvalsya-pri-popytke-terakta-na-zheleznoy-doroge-1137518773.html
В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге
В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге
В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T12:31
2024-05-23T12:31
2024-05-23T13:12
сергей аксенов
железная дорога
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
антитеррор
задержание диверсантов и шпионов в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что все злоумышленники, планировавшие либо совершившие теракты и диверсии в Крыму, вычислены и задержаны. Он поблагодарил сотрудников УФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии и других ведомств за эффективную и слаженную работу по обеспечению безопасности крымчан.Глава республики также добавил, что только за последний год на него четырежды пытались совершить покушение. Все попытки предотвращены, а их организаторы задержаны.В середине мая сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух агентов украинской военной разведки. Завербованные противником мужчина и женщина фотографировали места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, передавали координаты объектов топливно-энергетического комплекса, а также пытались подорвать железнодорожное полотно в одном из районов республики.Также в мае суд в Крыму приговорил пятерых агентов украинских спецслужб к срокам лишения свободы от 11 до 16 лет за передачу Киеву информации о российских войсках в зоне специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИЧисло терактов в России за год выросло более чем втроеВ Крыму осудили пятерых украинских шпионов
https://crimea.ria.ru/20240523/aksenov-otsenil-bezopasnost-krymskogo-mosta-pered-kurortnym-sezonom-1137518905.html
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, железная дорога, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, антитеррор, задержание диверсантов и шпионов в крыму, новости крыма
В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге
В Крыму террорист подорвался на собственной бомбе при попытке устроить теракт на ж/д путях
12:31 23.05.2024 (обновлено: 13:12 23.05.2024)