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Число терактов в России за год выросло более чем втрое - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Число терактов в России за год выросло более чем втрое
Число терактов в России за год выросло более чем втрое - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Число терактов в России за год выросло более чем втрое
Число террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений. Об этом в ходе выступления... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T14:24
2024-04-24T14:29
игорь краснов
новости
антитеррор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
совет федерации
безопасность
генеральная прокуратура россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Число террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Генпрокурор подчеркнул, что одной из значимых сфер приложения усилий всех уполномоченных органов в 2023 году оставалась работа по противодействию экстремизму и терроризму. Тем не менее, в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз.Так, произошедшая месяц назад в Крокусе трагедия отозвалась личной болью у россиян, вызвала настоящий шок для всего цивилизованного мира, продолжил глава надзорного ведомства.Он подчеркнул, что полную оценку произошедшему еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах.И выразил уверенность, что сегодня вне зависимости от форм собственности требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Кроме того, следует ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление."Соответствующие предложения мною доложены главе государства Владимиру Путину. По завершении всех надзорных мероприятий сообщим об их результатах публично", – резюмировал Краснов.В ходе видеообращения к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент РФ Владимир Путин заявил, что целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Брянской области задержан за подготовку теракта в военкоматеПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
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РИА Новости Крым
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игорь краснов, новости, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), совет федерации, безопасность, генеральная прокуратура россии
Число терактов в России за год выросло более чем втрое

Почти 2,5 тысячи терактов зарегистрировано в России за прошлый год – Краснов

14:24 24.04.2024 (обновлено: 14:29 24.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Число террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Генпрокурор подчеркнул, что одной из значимых сфер приложения усилий всех уполномоченных органов в 2023 году оставалась работа по противодействию экстремизму и терроризму. Тем не менее, в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз.

"В прошедшем году зарегистрировано почти 2,5 тысячи соответствующих преступлений, – сказал Краснов. – Почти в три с половиной раза увеличилось число террористических актов. Большинство из них совершены участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также ярыми противниками СВО".

Так, произошедшая месяц назад в Крокусе трагедия отозвалась личной болью у россиян, вызвала настоящий шок для всего цивилизованного мира, продолжил глава надзорного ведомства.
Он подчеркнул, что полную оценку произошедшему еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах.
"Мы уже делаем это. Организовали проверки, не ограничиваясь изучением бумажных отчетов. Совместно с уполномоченными органами обязательно обследуем объекты, не создавая неудобств бизнесу и гражданам", – уточнил Краснов.
И выразил уверенность, что сегодня вне зависимости от форм собственности требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Кроме того, следует ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление.
"Соответствующие предложения мною доложены главе государства Владимиру Путину. По завершении всех надзорных мероприятий сообщим об их результатах публично", – резюмировал Краснов.
В ходе видеообращения к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент РФ Владимир Путин заявил, что целью жесточайшего теракта в Подмосковье и других таких деяний является подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки в России.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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Игорь КрасновНовостиАнтитеррорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Совет ФедерацииБезопасностьГенеральная прокуратура России
 
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