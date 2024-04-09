https://crimea.ria.ru/20240409/neonatsisty-v-kieve-ispolzovali-terroristov-dlya-terakta-v-krokuse---fsb-1136393521.html

Неонацисты в Киеве использовали террористов для теракта в "Крокусе" - ФСБ

Неонацисты в Киеве использовали террористов для теракта в "Крокусе" - ФСБ - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Неонацисты в Киеве использовали террористов для теракта в "Крокусе" - ФСБ

Террористический акт в "Крокус Сити Холле" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T12:12

2024-04-09T12:12

2024-04-09T12:14

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

"крокус сити холл"

теракт

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Террористический акт в "Крокус Сити Холле" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Теракт в "Крокус Сити Холле" Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан. Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике. 25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Все 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатораФото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, "крокус сити холл", теракт, украина, новости