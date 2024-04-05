https://crimea.ria.ru/20240405/foto-lyudey-s-flagom-ukrainy-naydeny-v-telefone-boevika-iz-krokusa-1136300145.html

Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"

Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса" - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"

В телефоне обвиняемого в теракте в "Крокусе" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины у разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T08:09

2024-04-05T08:09

2024-04-05T08:13

"крокус сити холл"

украина

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИФМЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В телефоне обвиняемого в теракте в "Крокусе" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины у разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом, сообщили в Telegram-канале СК РФ.Следствие установило, что именно по указанию куратора, руководившего действиями террористов, концертный зал в "Крокусе" был выбран в качестве места совершения нападения.В СК РФ подчеркнули, что все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях."В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://crimea.ria.ru/20240402/ukraina-razzhigaet-mezhnatsionalnuyu-rozn-v-rossii-1136242220.html

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"крокус сити холл", украина, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, теракт, терроризм