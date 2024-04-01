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Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзод арестован до 22 мая. Об этом по итогам заседания в Басманном суде Москвы пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T19:06
2024-04-01T19:17
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басманный суд москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Десятый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзод арестован до 22 мая. Об этом по итогам заседания в Басманном суде Москвы пишет РИА Новости.Во время опроса фигурант сообщил, что является гражданином Таджикистана, женат и имеет троих детей. По его словам, до момента задержания, он неофициально работал разнорабочим на стройке. С судом он общался через переводчика.Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Отмечалось, что он за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Фигуранту дела предъявлено обвинение по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.Впоследствии правоохранители задержали еще пятерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"Боевиков выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”
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"крокус сити холл", россия, новости, москва, суд, теракт, басманный суд москвы, закон и право
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд до 22 мая арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду

19:06 01.04.2024 (обновлено: 19:17 01.04.2024)
 
© РИА НовостиДесятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду в суде
Десятый фигурант дела о теракте в Крокусе Якубджони Юсуфзоду в суде - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Десятый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзод арестован до 22 мая. Об этом по итогам заседания в Басманном суде Москвы пишет РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Во время опроса фигурант сообщил, что является гражданином Таджикистана, женат и имеет троих детей. По его словам, до момента задержания, он неофициально работал разнорабочим на стройке. С судом он общался через переводчика.
Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Отмечалось, что он за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Фигуранту дела предъявлено обвинение по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
Впоследствии правоохранители задержали еще пятерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
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