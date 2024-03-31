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Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса” - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”
Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса” - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”
Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T12:31
2024-03-31T12:48
дагестан
сергей меликов
новости
контртеррористическая операция (кто)
безопасность
антитеррор
махачкала
каспийск
национальный антитеррористический комитет (нак).
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил глава региона Сергей Меликов.Он напомнил, что сегодня утром на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Трое подозреваемых задержаны.Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории республики, подчеркнул Меликов.Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье, заявил глава региона.И поблагодарил все ответственные службы за блестяще проведенную операцию. А также призвал жителей республики быть бдительными и не поддаваться на провокации.
дагестан
махачкала
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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дагестан, сергей меликов, новости, контртеррористическая операция (кто), безопасность, антитеррор, махачкала, каспийск, национальный антитеррористический комитет (нак)., "крокус сити холл"
Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”

Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в “Крокусе”

12:31 31.03.2024 (обновлено: 12:48 31.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил глава региона Сергей Меликов.
Он напомнил, что сегодня утром на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Трое подозреваемых задержаны.
Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории республики, подчеркнул Меликов.
Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье, заявил глава региона.
"Самое главное – при КТО была обеспечена полная безопасность мирных жителей: пострадавших среди граждан и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", – подчеркнул он.
И поблагодарил все ответственные службы за блестяще проведенную операцию. А также призвал жителей республики быть бдительными и не поддаваться на провокации.
 
ДагестанСергей МеликовНовостиКонтртеррористическая операция (КТО)БезопасностьАнтитеррорМахачкалаКаспийскНациональный антитеррористический комитет (НАК)."Крокус Сити Холл"
 
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