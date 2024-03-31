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Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”

Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса” - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”

Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T12:31

2024-03-31T12:31

2024-03-31T12:48

дагестан

сергей меликов

новости

контртеррористическая операция (кто)

безопасность

антитеррор

махачкала

каспийск

национальный антитеррористический комитет (нак).

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил глава региона Сергей Меликов.Он напомнил, что сегодня утром на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Трое подозреваемых задержаны.Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории республики, подчеркнул Меликов.Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье, заявил глава региона.И поблагодарил все ответственные службы за блестяще проведенную операцию. А также призвал жителей республики быть бдительными и не поддаваться на провокации.

дагестан

махачкала

каспийск

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2024

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дагестан, сергей меликов, новости, контртеррористическая операция (кто), безопасность, антитеррор, махачкала, каспийск, национальный антитеррористический комитет (нак)., "крокус сити холл"