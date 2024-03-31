https://crimea.ria.ru/20240331/v-zhilykh-kvartalakh-dagestana-zablokirovany-terroristy--vveden-rezhim-kto-1136162438.html

В жилых кварталах в Дагестане заблокированы террористы – введен режим КТО

В жилых кварталах в Дагестане заблокированы террористы – введен режим КТО - РИА Новости Крым, 31.03.2024

В жилых кварталах в Дагестане заблокированы террористы – введен режим КТО

Террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, введен режим контртеррористической операции, говорится в... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T06:52

2024-03-31T06:52

2024-03-31T08:47

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махачкала

каспийск

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национальный антитеррористический комитет (нак).

дагестан

терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, введен режим контртеррористической операции, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в НАК.Подчеркивается, что жители прилегающих домов эвакуированы, а координирует работу сил правопорядка оперативный штаб НАК.О развитии ситуации сообщат дополнительно, добавили в информационном центре.Глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска, уточнив, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.Осенью прошлого года в Дагестане в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб

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каспийск

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новости, махачкала, каспийск, антитеррор, национальный антитеррористический комитет (нак)., дагестан, терроризм