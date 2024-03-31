https://crimea.ria.ru/20240331/v-zhilykh-kvartalakh-dagestana-zablokirovany-terroristy--vveden-rezhim-kto-1136162438.html
В жилых кварталах в Дагестане заблокированы террористы – введен режим КТО
В жилых кварталах в Дагестане заблокированы террористы – введен режим КТО - РИА Новости Крым, 31.03.2024
В жилых кварталах в Дагестане заблокированы террористы – введен режим КТО
Террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, введен режим контртеррористической операции, говорится в... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T06:52
2024-03-31T06:52
2024-03-31T08:47
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терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, введен режим контртеррористической операции, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в НАК.Подчеркивается, что жители прилегающих домов эвакуированы, а координирует работу сил правопорядка оперативный штаб НАК.О развитии ситуации сообщат дополнительно, добавили в информационном центре.Глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска, уточнив, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.Осенью прошлого года в Дагестане в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб
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РИА Новости Крым
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новости, махачкала, каспийск, антитеррор, национальный антитеррористический комитет (нак)., дагестан, терроризм
В жилых кварталах в Дагестане заблокированы террористы – введен режим КТО
Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске – введен режим КТО
06:52 31.03.2024 (обновлено: 08:47 31.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, введен режим контртеррористической операции, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в НАК.
"Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО", – говорится в публикации.
Подчеркивается, что жители прилегающих домов эвакуированы, а координирует работу сил правопорядка оперативный штаб НАК.
О развитии ситуации сообщат дополнительно, добавили в информационном центре.
Глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале
также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска, уточнив, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.
Осенью прошлого года в Дагестане в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.
Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил
, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб