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Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети
Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети
Беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T21:36
2023-10-30T22:14
владимир путин (политик)
россия
политика
дагестан
махачкала
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что помочь Палестине можно не нападениями на мирных людей, а "только борьбой с теми, кто стоит за этой трагедией".По словам президента РФ, он "не перестает удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном". На Украине на пьедестал почета уже возведены Степан Бандера и другие приспешники Гитлера, руководство Украины "рукоплещет нацистским преступникам", а "сегодня под руководством своих западных покровителей оно пытается инспирировать погромы в России", пояснил Путин.МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы, сообщили в ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному Округу.Также в ведомстве подчеркнули, что оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов. Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены.
https://crimea.ria.ru/20231030/srochnoe-soveschanie-putina-s-silovikami-po-sobytiyam-v-makhachkale-translyatsiya-1132420070.html
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владимир путин (политик), россия, политика, дагестан, махачкала, украина, сша
Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети

Путин: беспорядки в Дагестане инспирированы в том числе через украинские соцсети

21:36 30.10.2023 (обновлено: 22:14 30.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб", – сказал глава государства на совещании по событиям в Дагестане.

Путин отметил, что помочь Палестине можно не нападениями на мирных людей, а "только борьбой с теми, кто стоит за этой трагедией".
"Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе", – подчеркнул российский лидер.
По словам президента РФ, он "не перестает удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном". На Украине на пьедестал почета уже возведены Степан Бандера и другие приспешники Гитлера, руководство Украины "рукоплещет нацистским преступникам", а "сегодня под руководством своих западных покровителей оно пытается инспирировать погромы в России", пояснил Путин.

"Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом в руководящих кругах тех же США. Неплохо было бы тем, кто так заботится о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине. Мразь да и только, по-другому сказать невозможно", – добавил глава государства.

МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы, сообщили в ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному Округу.

"На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности. Полицейскими проведено более 50 обысковых мероприятий, изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов. Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены.
Путин проводит совещание с главами силовых ведомств по событиям в Махачкале
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Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео
Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаДагестанМахачкалаУкраинаСША
 
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