https://crimea.ria.ru/20231030/putin-sobytiya-v-dagestane-inspirirovany-cherez-ukrainskie-sotsseti-1132429427.html

Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети

Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети

Беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T21:36

2023-10-30T21:36

2023-10-30T22:14

владимир путин (политик)

россия

политика

дагестан

махачкала

украина

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что помочь Палестине можно не нападениями на мирных людей, а "только борьбой с теми, кто стоит за этой трагедией".По словам президента РФ, он "не перестает удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном". На Украине на пьедестал почета уже возведены Степан Бандера и другие приспешники Гитлера, руководство Украины "рукоплещет нацистским преступникам", а "сегодня под руководством своих западных покровителей оно пытается инспирировать погромы в России", пояснил Путин.МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы, сообщили в ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному Округу.Также в ведомстве подчеркнули, что оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов. Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены.

https://crimea.ria.ru/20231030/srochnoe-soveschanie-putina-s-silovikami-po-sobytiyam-v-makhachkale-translyatsiya-1132420070.html

россия

дагестан

махачкала

украина

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владимир путин (политик), россия, политика, дагестан, махачкала, украина, сша