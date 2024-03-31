https://crimea.ria.ru/20240331/troe-terroristov-zaderzhany-v-dagestane-1136164831.html

Трое террористов задержаны в Дагестане

Трое террористов задержаны в Дагестане - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Трое террористов задержаны в Дагестане

В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, говорится в сообщении информационного центра... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T09:57

2024-03-31T09:57

2024-03-31T10:43

дагестан

национальный антитеррористический комитет (нак).

махачкала

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новости

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.В воскресенье утром НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим КТО.Уточняется, что при осмотре мест задержания преступников были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.Глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска, уточнив, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.Осенью прошлого года в Дагестане в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб.

дагестан

махачкала

каспийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, национальный антитеррористический комитет (нак)., махачкала, каспийск, новости, терроризм, антитеррор