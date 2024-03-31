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Трое террористов задержаны в Дагестане - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Трое террористов задержаны в Дагестане
Трое террористов задержаны в Дагестане - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Трое террористов задержаны в Дагестане
В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, говорится в сообщении информационного центра... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T09:57
2024-03-31T10:43
дагестан
национальный антитеррористический комитет (нак).
махачкала
каспийск
новости
терроризм
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.В воскресенье утром НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим КТО.Уточняется, что при осмотре мест задержания преступников были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.Глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска, уточнив, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.Осенью прошлого года в Дагестане в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб.
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дагестан, национальный антитеррористический комитет (нак)., махачкала, каспийск, новости, терроризм, антитеррор
Трое террористов задержаны в Дагестане

Трое террористов задержаны в Дагестане в ходе КТО – НАК

09:57 31.03.2024 (обновлено: 10:43 31.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", – цитирует сообщение НАК РИА Новости.

При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.
В воскресенье утром НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим КТО.
Уточняется, что при осмотре мест задержания преступников были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска, уточнив, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.
Осенью прошлого года в Дагестане в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.
Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб.
 
ДагестанНациональный антитеррористический комитет (НАК).МахачкалаКаспийскНовостиТерроризмАнтитеррор
 
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