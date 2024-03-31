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Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"
Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус Сити Холле" и проверил работу следователей,... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T18:36
2024-03-31T18:36
"крокус сити холл"
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
новости
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус Сити Холле" и проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, в том числе проведение следственных действий с посетителями концертного зала, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Также Бастрыкин поручил изучать связи всех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", чтобы поименно установить организаторов и заказчиков преступления.Главе ведомства доложили о том, что в настоящее время продолжается процесс признания потерпевшими посетителей "Крокуса" и выдачи вещей и транспортных средств.Также на совещании было отмечено, что посетители "Крокус Сити Холла", а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию, которая, по их мнению, может иметь значение для следствия. Аккумулирование и изучение этих данных ведется следователями на постоянной основе для установления детальной картины произошедшего.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли и были ранены сотни человек.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист ПрокопенкоИсполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости, теракт
Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"

Бастрыкин проверил работу криминалистов и следователей в "Крокус Сити Холле"

18:36 31.03.2024
 
© Следственный комитет РФБастрыкин проверил работу криминалистов и следователей в "Крокус Сити Холле"
Бастрыкин проверил работу криминалистов и следователей в Крокус Сити Холле
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус Сити Холле" и проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, в том числе проведение следственных действий с посетителями концертного зала, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Сегодня глава ведомства провел очередное оперативное совещание на месте происшествия... Александр Иванович Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями "Крокус Сити Холла", – говорится в сообщении.
Также Бастрыкин поручил изучать связи всех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", чтобы поименно установить организаторов и заказчиков преступления.
Главе ведомства доложили о том, что в настоящее время продолжается процесс признания потерпевшими посетителей "Крокуса" и выдачи вещей и транспортных средств.
Также на совещании было отмечено, что посетители "Крокус Сити Холла", а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию, которая, по их мнению, может иметь значение для следствия. Аккумулирование и изучение этих данных ведется следователями на постоянной основе для установления детальной картины произошедшего.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли и были ранены сотни человек.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.
В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
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"Крокус Сити Холл"СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинНовостиТеракт
 
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