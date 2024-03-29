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Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко
Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко
Терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов в Лондоне и Вашингтоне, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T16:43
2024-03-29T16:43
мнения
радио "спутник в крыму"
игорь прокопенко
"крокус сити холл"
терроризм
великобритания
сша
украина
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов в Лондоне и Вашингтоне, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника. Такую точку зрения в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко."До тех пор, пока наша многонациональная Россия не победит вот эту гидру терроризма, нам жить спокойно не удастся. Террор - это не эти четверо, которые нормально не говорят ни на русском, ни на таджикском (арестованные по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" - ред.). Терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов - в Лондоне, Вашингтоне", - убежден журналист.Комментируя теракт в "Крокус Сити Холле", Прокопенко напомнил, что след этого страшного преступления тянется к киевскому режиму, который полностью подконтролен Западу. При этом, по мнению журналиста, больше всего от действий Запада и киевского режима пострадал сам украинский народ, который оказался внутри страны, втянутой в искусственный фашизм, созданный Западом с помощью политтехнологий, позволяющих приводить большое количество людей к идеям национализма и русофобии."Еще Сталин говорил: "Гитлер уходит, а немцы и немецкое государство остается". В генетике, нашей российской ментальности - отделять преступников от всего народа. Убежден - братский украинский народ будет жить с нами в мире и согласии. Да, тяжелая история происходит, идет война, и огромное количество жертв, но придет время, когда эта война закончится, когда русский и украинец обнимутся, будут оплакивать жертвы и пойдут жить дальше, потому что так устроена наша жизнь", - заключил Прокопенко.Полный эфир с Игорем Прокопенко слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистамиЗапад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев
https://crimea.ria.ru/20231220/putin-prizval-zhestko-presekat-popytki-zapada-vmeshatsya-v-situatsiyu-v-rf-1133668505.html
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мнения, игорь прокопенко, "крокус сити холл", терроризм, великобритания, сша, украина, новости сво, общество, россия
Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко

Прокопенко: терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов в Лондоне и Вашингтоне

16:43 29.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИгорь Прокопенко
Игорь Прокопенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов в Лондоне и Вашингтоне, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника. Такую точку зрения в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко.
"До тех пор, пока наша многонациональная Россия не победит вот эту гидру терроризма, нам жить спокойно не удастся. Террор - это не эти четверо, которые нормально не говорят ни на русском, ни на таджикском (арестованные по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" - ред.). Терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов - в Лондоне, Вашингтоне", - убежден журналист.
Комментируя теракт в "Крокус Сити Холле", Прокопенко напомнил, что след этого страшного преступления тянется к киевскому режиму, который полностью подконтролен Западу.
"Думаю, нас ждет еще большое количество неприятных открытий, хотя по большому счету открытиями это не является. Тот бесчеловечный режим, в плену которого находится наша любимая несчастная Украина, рано или поздно обязательно закончит свое существование, а его организаторы окажутся на скамье подсудимых", - выразил уверенность он.
При этом, по мнению журналиста, больше всего от действий Запада и киевского режима пострадал сам украинский народ, который оказался внутри страны, втянутой в искусственный фашизм, созданный Западом с помощью политтехнологий, позволяющих приводить большое количество людей к идеям национализма и русофобии.
"Еще Сталин говорил: "Гитлер уходит, а немцы и немецкое государство остается". В генетике, нашей российской ментальности - отделять преступников от всего народа. Убежден - братский украинский народ будет жить с нами в мире и согласии. Да, тяжелая история происходит, идет война, и огромное количество жертв, но придет время, когда эта война закончится, когда русский и украинец обнимутся, будут оплакивать жертвы и пойдут жить дальше, потому что так устроена наша жизнь", - заключил Прокопенко.
Полный эфир с Игорем Прокопенко слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 18.00.
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