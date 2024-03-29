https://crimea.ria.ru/20240329/terrorizm-rozhdaetsya-v-vysokikh-kabinetakh-londona--zhurnalist-prokopenko-1136137048.html

Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко

Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко

Терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов в Лондоне и Вашингтоне, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T16:43

2024-03-29T16:43

2024-03-29T16:43

мнения

радио "спутник в крыму"

игорь прокопенко

"крокус сити холл"

терроризм

великобритания

сша

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новости сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов в Лондоне и Вашингтоне, откуда получает команды преступный киевский режим, но русский и украинский народы в итоге все равно придут к примирению, уничтожив противника. Такую точку зрения в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал российский журналист, писатель и телеведущий Игорь Прокопенко."До тех пор, пока наша многонациональная Россия не победит вот эту гидру терроризма, нам жить спокойно не удастся. Террор - это не эти четверо, которые нормально не говорят ни на русском, ни на таджикском (арестованные по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" - ред.). Терроризм зарождается в тиши высоких кабинетов - в Лондоне, Вашингтоне", - убежден журналист.Комментируя теракт в "Крокус Сити Холле", Прокопенко напомнил, что след этого страшного преступления тянется к киевскому режиму, который полностью подконтролен Западу. При этом, по мнению журналиста, больше всего от действий Запада и киевского режима пострадал сам украинский народ, который оказался внутри страны, втянутой в искусственный фашизм, созданный Западом с помощью политтехнологий, позволяющих приводить большое количество людей к идеям национализма и русофобии."Еще Сталин говорил: "Гитлер уходит, а немцы и немецкое государство остается". В генетике, нашей российской ментальности - отделять преступников от всего народа. Убежден - братский украинский народ будет жить с нами в мире и согласии. Да, тяжелая история происходит, идет война, и огромное количество жертв, но придет время, когда эта война закончится, когда русский и украинец обнимутся, будут оплакивать жертвы и пойдут жить дальше, потому что так устроена наша жизнь", - заключил Прокопенко.Полный эфир с Игорем Прокопенко слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистамиЗапад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев

https://crimea.ria.ru/20231220/putin-prizval-zhestko-presekat-popytki-zapada-vmeshatsya-v-situatsiyu-v-rf-1133668505.html

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сша

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мнения, игорь прокопенко, "крокус сити холл", терроризм, великобритания, сша, украина, новости сво, общество, россия