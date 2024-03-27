https://crimea.ria.ru/20240327/zapad-pod-udarom-chem-opasen-kiev-dlya-svoikh-khozyaev-1136082606.html
Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев
Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев
Киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T21:07
2024-03-27T21:07
2024-03-27T19:58
мнения
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
киев
украина
коллективный запад
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111584/28/1115842880_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_214e76e79d5626a11842ae895eb4afef.jpg
Андрей Никифоров: террористический Киев опасен даже для своих западных хозяев
Андрей Никифоров: террористический Киев опасен даже для своих западных хозяев
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Андрей Никифоров, комментируя заочный арест главы СБУ Василия Малюка по делу о терроризме.Малюк в своем Telegram-канале ранее заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, подрыву Крымского моста и намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина. 26 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме.При этом эксперт убежден: зло периодически выходит из-под контроля. Он приводит исторические примеры, когда вскормленные Западом силы оборачивались против своих хозяев."При каком-то очередном невыделении помощи это обязательно захлестнет сторону, которая сейчас делает вид, что ничего не видит. Все, кого они вскармливали – от Гитлера до Аль-Каиды* – все эти "бармалеи" на них же потом и потоптались. С Украиной будет то же самое", – считает политолог.Он также подчеркивает, что сами рядовые украинские граждане давно оказались заложниками террористического Киева, хотя пока в большинстве этого не осознают, одурманенные жесткой пропагандой. При этом, по мнению эксперта, задача РФ – забота о безопасности собственных граждан, чего можно достичь только выполнением целей СВО по демилитаризации и денацификации Украины, а также работой специалистов по антитеррору.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призывают признать киевский режим террористическимАнглосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе"Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму
https://crimea.ria.ru/20240326/direktor-fsb-bortnikov-budanov---zakonnaya-tsel-dlya-rossii-1136052169.html
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111584/28/1115842880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d9d61ef9167024c4ff4cd31697313c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, андрей никифоров, киев, украина, коллективный запад, терроризм
Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев
Террористический Киев опасен даже для своих западных хозяев – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым.
Киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог Андрей Никифоров, комментируя заочный арест главы СБУ Василия Малюка по делу о терроризме.
Малюк в своем Telegram-канале ранее заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, подрыву Крымского моста и намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина. 26 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме.
"Запад дал им чувство вседозволенности: "Вы делайте, вам за это ничего не будет. Втихаря вам за это ручки пожмем". Очевидно, такое похлопывание по плечу со стороны белого господина для таких, как этот Малюк – высшая награда", – говорит Никифоров.
При этом эксперт убежден: зло периодически выходит из-под контроля. Он приводит исторические примеры, когда вскормленные Западом силы оборачивались против своих хозяев.
"При каком-то очередном невыделении помощи это обязательно захлестнет сторону, которая сейчас делает вид, что ничего не видит. Все, кого они вскармливали – от Гитлера до Аль-Каиды* – все эти "бармалеи" на них же потом и потоптались. С Украиной будет то же самое", – считает политолог.
Он также подчеркивает, что сами рядовые украинские граждане давно оказались заложниками террористического Киева, хотя пока в большинстве этого не осознают, одурманенные жесткой пропагандой. При этом, по мнению эксперта, задача РФ – забота о безопасности собственных граждан, чего можно достичь только выполнением целей СВО по демилитаризации и денацификации Украины, а также работой специалистов по антитеррору.
"С 2014 года все украинское государство является одной большой террористической организацией. Если просто обозначить СБУ, как террористическую организацию, это даст определенное моральное удовлетворение на короткий срок. Но если после мы увидим, что вот эти функционеры с жесткой периодичностью начинают отправляться туда, где место террористам, тогда удовлетворение будет полным. Потому что зло нужно не только обозначать, но и уничтожать", – убежден Никифоров.
*Запрещенная в России террористическая организация
Читайте также на РИА Новости Крым: