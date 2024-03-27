https://crimea.ria.ru/20240327/zapad-pod-udarom-chem-opasen-kiev-dlya-svoikh-khozyaev-1136082606.html

Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев

Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев

Киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T21:07

2024-03-27T21:07

2024-03-27T19:58

мнения

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

киев

украина

коллективный запад

терроризм

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Андрей Никифоров: террористический Киев опасен даже для своих западных хозяев Андрей Никифоров: террористический Киев опасен даже для своих западных хозяев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Андрей Никифоров, комментируя заочный арест главы СБУ Василия Малюка по делу о терроризме.Малюк в своем Telegram-канале ранее заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, подрыву Крымского моста и намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина. 26 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме.При этом эксперт убежден: зло периодически выходит из-под контроля. Он приводит исторические примеры, когда вскормленные Западом силы оборачивались против своих хозяев."При каком-то очередном невыделении помощи это обязательно захлестнет сторону, которая сейчас делает вид, что ничего не видит. Все, кого они вскармливали – от Гитлера до Аль-Каиды* – все эти "бармалеи" на них же потом и потоптались. С Украиной будет то же самое", – считает политолог.Он также подчеркивает, что сами рядовые украинские граждане давно оказались заложниками террористического Киева, хотя пока в большинстве этого не осознают, одурманенные жесткой пропагандой. При этом, по мнению эксперта, задача РФ – забота о безопасности собственных граждан, чего можно достичь только выполнением целей СВО по демилитаризации и денацификации Украины, а также работой специалистов по антитеррору.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призывают признать киевский режим террористическимАнглосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе"Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму

https://crimea.ria.ru/20240326/direktor-fsb-bortnikov-budanov---zakonnaya-tsel-dlya-rossii-1136052169.html

киев

украина

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мнения, андрей никифоров, киев, украина, коллективный запад, терроризм