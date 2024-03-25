https://crimea.ria.ru/20240325/anglosaksy-zasvetilis-chto-pokazala-reaktsiya-v-mire-na-terakt-v-krokuse-1136021750.html

Англосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе"

Англосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Англосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе"

Некоторые страны Запада просчитались в своей реакции на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и дали основания полагать, что именно они и подконтрольный им... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T19:43

2024-03-25T19:43

2024-03-25T19:43

эксклюзивы риа новости крым

мнения

александр шатилов

"крокус сити холл"

великобритания

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132809561_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_67bc3cedf69788fabe9aa51b061f2200.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Некоторые страны Запада просчитались в своей реакции на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и дали основания полагать, что именно они и подконтрольный им киевский режим причастны к этому кровавому преступлению. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Эксперт отметил, реакцию мирового сообщества на теракт в целом можно разделить по нескольким позициям. Многие страны, как дружественно, так и относительно нейтрально настроенные к России, выразили искренние и душевные слова сочувствия и поддержки. Международные организации и некоторые страны, не особо дружественные России, ограничились дежурными соболезнованиями и выражениями сожалений.Также некоторые реакции были, по словам Шатилова, "достаточно лукавыми": с одной стороны, они содержали соболезнования, но с другой стороны, "пытались увести расследование по ложному следу и сместить фокус внимания с Украины и западных спецслужб".Как отметил эксперт, ИГИЛ* в последнее время стал "почти мифической организацией", "брендом, в который можно обернуть все, что угодно, даже действия какой-либо западной агентуры"."Англосаксы пытаются создать алиби для себя и Украины, уши которой, судя по всему, тоже торчат за организацией этого преступления. Путь террористов лежал именно туда, тем самым они фактически засветили своих кураторов и тех, кто инспирировал эту террористическую акцию. Так что в отношении версии англосаксов, которую они пытаются сейчас тиражировать и жестко лоббировать в мировых СМИ, могу процитировать Станиславского: "Не верю!" – заключил Шатилов.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Координатор по стратегическим коммуникациям Госдепа США Джона Кирби заявил, что Вашингтон не располагал информацией о подготовке теракта в "Крокус Сити Холле", и добавил, что США не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту. Белый дом в официальном заявлении возложил ответственность за это преступление на запрещенную в России организацию ИГИЛ*.Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что "Россия пострадала от террористической атаки ИГИЛ"*. Он добавил, что не хочет, чтобы ситуация с терактом обернулась против Украины.* террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыПострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплатыВ "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма* террористическая организация, запрещенная в России

великобритания

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр шатилов, "крокус сити холл", великобритания, политика, украина