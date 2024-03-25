https://crimea.ria.ru/20240325/zaderzhavshie-podozrevaemykh-po-delu-o-terakte-v-krokuse-poluchili-nagrady-1136004040.html

Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды

Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды

Военнослужащие прикрытия российский государственной границы, отличившиеся в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле",... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T07:39

2024-03-25T07:39

2024-03-25T07:39

"крокус сити холл"

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости

награды

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136004180_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a27b5cd347f2f8e150c36a62118a8c02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Военнослужащие прикрытия российский государственной границы, отличившиеся в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле", удостоены государственных и ведомственных наград. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Также генерал-лейтенант Абачев лично поздравил военных, отметил высокий уровень выполнения поставленных боевых задач. Личному составу были вручены медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".Награды были вручены непосредственно на позициях подразделения.Накануне Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу 22 марта. Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети.В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.Читайте также на РИА Новости Крым:Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холле" – видеоПострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплатыПутин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, награды, теракт