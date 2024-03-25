https://crimea.ria.ru/20240325/zaderzhavshie-podozrevaemykh-po-delu-o-terakte-v-krokuse-poluchili-nagrady-1136004040.html
Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды
Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды
Военнослужащие прикрытия российский государственной границы, отличившиеся в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле",... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T07:39
2024-03-25T07:39
2024-03-25T07:39
"крокус сити холл"
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
награды
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Военнослужащие прикрытия российский государственной границы, отличившиеся в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле", удостоены государственных и ведомственных наград. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Также генерал-лейтенант Абачев лично поздравил военных, отметил высокий уровень выполнения поставленных боевых задач. Личному составу были вручены медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".Награды были вручены непосредственно на позициях подразделения.Накануне Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу 22 марта. Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети.В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.Читайте также на РИА Новости Крым:Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холле" – видеоПострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплатыПутин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"крокус сити холл", министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, награды, теракт
Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды
Военнослужащие получили награды за задержание подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Военнослужащие прикрытия российский государственной границы, отличившиеся в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле", удостоены государственных и ведомственных наград. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
"Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, отличившимся в ходе задержания в Брянской области подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл", - говорится в сообщении.
Также генерал-лейтенант Абачев лично поздравил военных, отметил высокий уровень выполнения поставленных боевых задач. Личному составу были вручены медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".
Награды были вручены непосредственно на позициях подразделения.
Накануне Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в пятницу 22 марта. Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ
.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети.
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек
, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться
на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
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