https://crimea.ria.ru/20240323/putin-obyavil-24-marta-dnem-traura-po-pogibshim-v-krokuse-1135969591.html

Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе"

Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T15:32

2024-03-23T15:32

2024-03-23T15:40

владимир путин (политик)

"крокус сити холл"

теракт

новости

россия

красногорск

московская область

крушение самолета в подмосковье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом глава государства заявил в обращении к россиянам.Путин назвал произошедшее в Красногорске "кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей". Он также поблагодарил экипажи скорой помощи и санитарной авиации, бойцов спецподразделений, пожарных, спасателей, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html

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владимир путин (политик), "крокус сити холл", теракт, новости, россия, красногорск, московская область, крушение самолета в подмосковье