https://crimea.ria.ru/20240323/terroristov-iz-krokusa-zaderzhali-nedaleko-ot-granitsy-s-ukrainoy--sk-1135962176.html

Террористов из "Крокуса" задержали недалеко от границы с Украиной – СК

Террористов из "Крокуса" задержали недалеко от границы с Украиной – СК - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Террористов из "Крокуса" задержали недалеко от границы с Украиной – СК

Российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T11:39

2024-03-23T11:39

2024-03-23T11:45

"крокус сити холл"

ск рф (следственный комитет российской федерации)

антитеррор

теракт

происшествия

брянская область

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135962030_0:139:554:451_1920x0_80_0_0_7e1e36c83754f5f371eb8042ceb3ac1b.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников ранее доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.Следователи приступили к работе с ними, уточнили в ведомстве.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь. Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/kolichestvo-pogibshikh-pri-terakte-v-podmoskove-uvelichilos-do-93-1135961394.html

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), антитеррор, теракт, происшествия, брянская область, безопасность, новости