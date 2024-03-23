https://crimea.ria.ru/20240323/kolichestvo-pogibshikh-pri-terakte-v-podmoskove-uvelichilos-do-93-1135961394.html

Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек

Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек

Количество погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" на данный момент составляет 93 человека, причиной их смерти стали огнестрельные... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T11:22

2024-03-23T11:22

2024-03-23T11:29

"крокус сити холл"

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

теракт

подмосковье

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" на данный момент составляет 93 человека, причиной их смерти стали огнестрельные ранения и отравление угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По данным ведомства, следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК продолжает осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, началась работа с потерпевшими.Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято. По ним проводят баллистическую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы.Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь. Среди погибших трое детей.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/opublikovan-spisok-pogibshikh-v-terakte-v-krokus-siti-kholle-1135961279.html

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"крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, теракт, подмосковье, московская область, новости