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Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
Количество погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" на данный момент составляет 93 человека, причиной их смерти стали огнестрельные... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T11:22
2024-03-23T11:29
"крокус сити холл"
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
теракт
подмосковье
московская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" на данный момент составляет 93 человека, причиной их смерти стали огнестрельные ранения и отравление угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По данным ведомства, следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК продолжает осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, началась работа с потерпевшими.Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято. По ним проводят баллистическую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы.Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь. Среди погибших трое детей.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
https://crimea.ria.ru/20240323/opublikovan-spisok-pogibshikh-v-terakte-v-krokus-siti-kholle-1135961279.html
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"крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, теракт, подмосковье, московская область, новости
Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек

Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 93 – СК

11:22 23.03.2024 (обновлено: 11:29 23.03.2024)
 
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкФойе концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
Фойе концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" на данный момент составляет 93 человека, причиной их смерти стали огнестрельные ранения и отравление угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК продолжает осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, началась работа с потерпевшими.
Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято. По ним проводят баллистическую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы.
Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь. Среди погибших трое детей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Дополняется
Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
 
"Крокус Сити Холл"СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияТерактПодмосковьеМосковская областьНовости
 
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Заголовок открываемого материала
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
10:12В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
10:04На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
10:03У Крымского моста выросла очередь
09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
09:36Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
09:14Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
09:05Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав
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