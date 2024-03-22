https://crimea.ria.ru/20240322/sevastopol-skorbit-o-zhertvakh-terakta-v-krokus-siti-kholl---gubernator--1135947261.html

Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор

Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор

В Севастополе также отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в "Крокус Сити Холл" в Москве. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T23:28

2024-03-22T23:28

2024-03-22T23:28

"крокус сити холл"

теракт

севастополь

подмосковье

москва

новости

россия

крым

общество

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1c/1118670933_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_b45c97808af53d85a81053959c899c3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе также отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в "Крокус Сити Холл" в Москве. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев. "В связи с трагедией в "Крокус Сити Холл" принял решение об отмене в Севастополе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Также поручил выключить подсветку здания правительства и всех административных зданий в знак солидарности", - написал он. Севастополь скорбит о жертвах теракта вместе со всеми регионами России, подчеркнул он. Ранее траур на два дня был объявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичное решение приняли губернаторы целого ряда российских регионов. В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/krym-molitsya-o-pogibshikh-i-postradavshikh-v-terakte-v-krokus-siti-kholle-1135948265.html

севастополь

подмосковье

москва

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, севастополь, подмосковье, москва, новости, россия, крым, общество, михаил развожаев