https://crimea.ria.ru/20240322/sevastopol-skorbit-o-zhertvakh-terakta-v-krokus-siti-kholl---gubernator--1135947261.html
Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
В Севастополе также отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в "Крокус Сити Холл" в Москве. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T23:28
2024-03-22T23:28
2024-03-22T23:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе также отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в "Крокус Сити Холл" в Москве. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев. "В связи с трагедией в "Крокус Сити Холл" принял решение об отмене в Севастополе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Также поручил выключить подсветку здания правительства и всех административных зданий в знак солидарности", - написал он. Севастополь скорбит о жертвах теракта вместе со всеми регионами России, подчеркнул он. Ранее траур на два дня был объявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичное решение приняли губернаторы целого ряда российских регионов. В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
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"крокус сити холл", теракт, севастополь, подмосковье, москва, новости, россия, крым, общество, михаил развожаев
Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
Развлекательные мероприятия отменены в Севастополе в связи с терактом в "Крокус Сити"