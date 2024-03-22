https://crimea.ria.ru/20240322/fsb-v-rezultate-napadeniya-na-krokus-siti-kholl-est-pogibshie-i-ranenye-1135939957.html
ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 22.03.2024
ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:33
2024-03-22T21:33
2024-03-22T21:37
"крокус сити холл"
москва
подмосковье
происшествия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи."По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе "Крокус Сити Холл" началась стрельба. Возник пожар", - говорится в сообщении.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла".
https://crimea.ria.ru/20240322/krokus-siti-kholl-v-moskve---spravka-1135937981.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", москва, подмосковье, происшествия, теракт, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
В результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые - ФСБ
21:33 22.03.2024 (обновлено: 21:37 22.03.2024)