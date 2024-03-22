https://crimea.ria.ru/20240322/fsb-v-rezultate-napadeniya-na-krokus-siti-kholl-est-pogibshie-i-ranenye-1135939957.html

ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые

ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 22.03.2024

ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые

Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T21:33

2024-03-22T21:33

2024-03-22T21:37

"крокус сити холл"

москва

подмосковье

происшествия

теракт

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135938940_0:212:2891:1838_1920x0_80_0_0_2a611bd8b056b2b4de15ec26e4ba051f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи."По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе "Крокус Сити Холл" началась стрельба. Возник пожар", - говорится в сообщении.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла".

https://crimea.ria.ru/20240322/krokus-siti-kholl-v-moskve---spravka-1135937981.html

москва

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", москва, подмосковье, происшествия, теракт, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)