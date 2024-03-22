https://crimea.ria.ru/20240322/chp-v-krokus-siti---sobyanin-soobschil-o-pogibshikh--1135938276.html
ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших
ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших - РИА Новости Крым, 22.03.2024
ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших
В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Красногорске есть погибшие и пострадавшие, им окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:12
2024-03-22T21:12
2024-03-22T22:14
"крокус сити холл"
теракт
москва
происшествия
сергей собянин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар- РИА Новости Крым. В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Красногорске есть погибшие и пострадавшие, им окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Стрельба произошла в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл". По информации РИА Новости, есть пострадавшие. На место сейчас следуют более 50 бригад скорой помощи.Сейчас в здании пожар. Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании. На место выехал губернатор Подмосковья. Создан оперативный штаб.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240322/krokus-siti-kholl-v-moskve---spravka-1135937981.html
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", теракт, москва, происшествия, сергей собянин, общество
ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших
Собянин сообщил о погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:12 22.03.2024 (обновлено: 22:14 22.03.2024)