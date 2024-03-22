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ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших
ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших - РИА Новости Крым, 22.03.2024
ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших
В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Красногорске есть погибшие и пострадавшие, им окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:12
2024-03-22T22:14
"крокус сити холл"
теракт
москва
происшествия
сергей собянин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар- РИА Новости Крым. В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Красногорске есть погибшие и пострадавшие, им окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Стрельба произошла в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл". По информации РИА Новости, есть пострадавшие. На место сейчас следуют более 50 бригад скорой помощи.Сейчас в здании пожар. Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании. На место выехал губернатор Подмосковья. Создан оперативный штаб.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
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"крокус сити холл", теракт, москва, происшествия, сергей собянин, общество
ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших

Собянин сообщил о погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл"

21:12 22.03.2024 (обновлено: 22:14 22.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар- РИА Новости Крым. В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Красногорске есть погибшие и пострадавшие, им окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Стрельба произошла в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл". По информации РИА Новости, есть пострадавшие. На место сейчас следуют более 50 бригад скорой помощи.
"Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", - написал он в своем ТГ-канале.
Сейчас в здании пожар. Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании. На место выехал губернатор Подмосковья. Создан оперативный штаб.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
21:10
"Крокус Сити Холл" - справка
 
"Крокус Сити Холл"ТерактМоскваПроисшествияСергей СобянинОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:59Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
21:20100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
21:12ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших 0:50
21:10"Крокус Сити Холл" - справка
20:31Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
20:10"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
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