https://crimea.ria.ru/20240322/chp-v-krokus-siti---sobyanin-soobschil-o-pogibshikh--1135938276.html

ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших

ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших - РИА Новости Крым, 22.03.2024

ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших

В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Красногорске есть погибшие и пострадавшие, им окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T21:12

2024-03-22T21:12

2024-03-22T22:14

"крокус сити холл"

теракт

москва

происшествия

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135938155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c8db5034ed30c3be706529dfe0cdd5f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар- РИА Новости Крым. В результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Красногорске есть погибшие и пострадавшие, им окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Стрельба произошла в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл". По информации РИА Новости, есть пострадавшие. На место сейчас следуют более 50 бригад скорой помощи.Сейчас в здании пожар. Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании. На место выехал губернатор Подмосковья. Создан оперативный штаб.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/krokus-siti-kholl-v-moskve---spravka-1135937981.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T21:12 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, москва, происшествия, сергей собянин, общество