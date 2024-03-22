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Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
Стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл" в Москве, идет эвакуация людей, есть раненые. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T20:31
2024-03-22T20:31
2024-03-22T22:16
москва
происшествия
новости
"крокус сити холл"
красногорск
андрей воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл" в Москве, идет эвакуация людей, есть раненые. Об этом сообщает РИА Новости.СМИ сообщают,что там должен быт состояться концерт и в концертном зале было много людей. Сейчас, по словам очевидцев, в здании начался пожар.По информации РИА Новости, в результате стрельбы есть раненые. На место следуют оперативные службы. Официальной информации на данный момент нет.Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240322/krokus-siti-kholl-v-moskve---spravka-1135937981.html
https://crimea.ria.ru/20240322/chp-v-krokus-siti---sobyanin-soobschil-o-pogibshikh--1135938276.html
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москва, происшествия, новости , "крокус сити холл", красногорск, андрей воробьев
Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
20:31 22.03.2024 (обновлено: 22:16 22.03.2024)