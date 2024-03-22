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В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:49
2024-03-22T22:14
москва
московская область
"крокус сити холл"
российские железные дороги (ржд)
московская железная дорога
росавиация
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Об этом сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.Кроме того, в связи с усилением мер безопасности в Росавиации попросили пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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москва, московская область, "крокус сити холл", российские железные дороги (ржд), московская железная дорога, росавиация, происшествия, безопасность, общество, новости
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности

В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности после ЧП в "Крокус Сити Холле"

21:49 22.03.2024 (обновлено: 22:14 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет бизнес-авиации заходит на посадку в международном аэропорту "Внуково"
Самолет бизнес-авиации заходит на посадку в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Об этом сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
"РЖД в связи с терактом в Московской области усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей", – сказано в сообщении.
Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.
Кроме того, в связи с усилением мер безопасности в Росавиации попросили пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
 
МоскваМосковская область"Крокус Сити Холл"Российские железные дороги (РЖД)Московская железная дорогаРосавиацияПроисшествияБезопасностьОбществоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
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22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:59Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
21:20100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
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21:10"Крокус Сити Холл" - справка
20:31Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
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