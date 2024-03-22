https://crimea.ria.ru/20240322/v-aeroportakh-i-na-vokzalakh-moskvy-usileny-mery-bezopasnosti-1135941241.html
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:49
2024-03-22T21:49
2024-03-22T22:14
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"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Об этом сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.Кроме того, в связи с усилением мер безопасности в Росавиации попросили пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, московская область, "крокус сити холл", российские железные дороги (ржд), московская железная дорога, росавиация, происшествия, безопасность, общество, новости
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности после ЧП в "Крокус Сити Холле"
21:49 22.03.2024 (обновлено: 22:14 22.03.2024)