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В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
В Крыму на два дня отменили все развлекательные и другие массовые мероприятия на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T22:09
2024-03-22T22:21
"крокус сити холл"
москва
происшествия
крым
общество
теракт
новости крыма
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на два дня отменили все развлекательные и другие массовые мероприятия на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил глава республики Сергей Аксенов.Об аналогичном решении ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240322/40-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-pri-terakte-v-krokus-siti-kholl-1135944885.html
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", москва, происшествия, крым, общество, теракт, новости крыма, сергей аксенов
Материал дополняется
В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве

В Крыму отменили на 2 дня развлекательные мероприятия из-за теракта в Москве - Аксенов

22:09 22.03.2024 (обновлено: 22:21 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкГород Гурзуф в Крыму
Город Гурзуф в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на два дня отменили все развлекательные и другие массовые мероприятия на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с произошедшим в Московской области терактом принято решение об отмене всех развлекательных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на два дня", - написал глава РК в своем Telegram-канале.

Об аналогичном решении ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Следком возбудил уголовное дело о теракте.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Дополняется
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
 
"Крокус Сити Холл"МоскваПроисшествияКрымОбществоТерактНовости КрымаСергей Аксенов
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:59Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
21:20100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
21:12ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших 0:50
21:10"Крокус Сити Холл" - справка
20:31Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
20:10"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
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