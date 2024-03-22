https://crimea.ria.ru/20240322/v-krymu-otmenili-vse-razvlekatelnye-meropriyatiya-posle-terakta-v-moskve-1135943241.html

В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве

В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве

В Крыму на два дня отменили все развлекательные и другие массовые мероприятия на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T22:09

2024-03-22T22:09

2024-03-22T22:21

"крокус сити холл"

москва

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крым

общество

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новости крыма

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на два дня отменили все развлекательные и другие массовые мероприятия на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил глава республики Сергей Аксенов.Об аналогичном решении ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/40-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-pri-terakte-v-krokus-siti-kholl-1135944885.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", москва, происшествия, крым, общество, теракт, новости крыма, сергей аксенов