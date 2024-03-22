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Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
Президенту России Владимиру Путину с первых минут доложили о стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T22:51
2024-03-22T22:51
2024-03-22T22:51
"крокус сити холл"
происшествия
теракт
подмосковье
московская область
владимир путин (политик)
дмитрий песков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину с первых минут доложили о стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте находятся силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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"крокус сити холл", происшествия, теракт, подмосковье, московская область, владимир путин (политик), дмитрий песков, новости
Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты - Песков