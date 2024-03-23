https://crimea.ria.ru/20240323/minzdrav-podmoskovya-opublikoval-spisok-postradavshikh-pri-terakte-1135960880.html

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте

Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T10:59

2024-03-23T10:59

2024-03-23T11:10

"крокус сити холл"

происшествия

теракт

минздрав московской области

общество

здравоохранение в россии

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.В нем 121 человек, из которых 107 находится в различных медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья в состоянии разной степени тяжести.18 пострадавших находятся на стационарном лечении. 29 человек госпитализированы в НИИ им. Склифософского. В их числе четыре женщины, личности которых пока не удалось установить.Также среди госпитализированных – два мальчика 7 и 8 лет и два 12-летних подростка.14 раненым оказывается амбулаторная помощь.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова соболезнования после теракта президенту России Владимиру Путину выразили главы многих государств.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", происшествия, теракт, минздрав московской области, общество, здравоохранение в россии, подмосковье, московская область, новости