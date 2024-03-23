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Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T10:59
2024-03-23T11:10
"крокус сити холл"
происшествия
теракт
минздрав московской области
общество
здравоохранение в россии
подмосковье
московская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.В нем 121 человек, из которых 107 находится в различных медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья в состоянии разной степени тяжести.18 пострадавших находятся на стационарном лечении. 29 человек госпитализированы в НИИ им. Склифософского. В их числе четыре женщины, личности которых пока не удалось установить.Также среди госпитализированных – два мальчика 7 и 8 лет и два 12-летних подростка.14 раненым оказывается амбулаторная помощь.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова соболезнования после теракта президенту России Владимиру Путину выразили главы многих государств.
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4.7
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"крокус сити холл", происшествия, теракт, минздрав московской области, общество, здравоохранение в россии, подмосковье, московская область, новости
Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 121 пострадавшего при теракте в "Крокусе"

10:59 23.03.2024 (обновлено: 11:10 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
В нем 121 человек, из которых 107 находится в различных медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья в состоянии разной степени тяжести.
18 пострадавших находятся на стационарном лечении. 29 человек госпитализированы в НИИ им. Склифософского. В их числе четыре женщины, личности которых пока не удалось установить.
Также среди госпитализированных – два мальчика 7 и 8 лет и два 12-летних подростка.
14 раненым оказывается амбулаторная помощь.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова соболезнования после теракта президенту России Владимиру Путину выразили главы многих государств.
 
"Крокус Сити Холл"ПроисшествияТерактМинздрав Московской областиОбществоЗдравоохранение в РоссииПодмосковьеМосковская областьНовости
 
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Заголовок открываемого материала
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
10:12В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
10:04На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
10:03У Крымского моста выросла очередь
09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
09:36Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
09:14Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
09:05Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав
08:4411 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
08:43Если укусил клещ: куда идти и что делать
08:31Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
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