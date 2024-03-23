Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
Минздрав Подмосковья опубликовал список из 121 пострадавшего при теракте в "Крокусе"
10:59 23.03.2024 (обновлено: 11:10 23.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.
В нем 121 человек, из которых 107 находится в различных медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья в состоянии разной степени тяжести.
18 пострадавших находятся на стационарном лечении. 29 человек госпитализированы в НИИ им. Склифософского. В их числе четыре женщины, личности которых пока не удалось установить.
Также среди госпитализированных – два мальчика 7 и 8 лет и два 12-летних подростка.
14 раненым оказывается амбулаторная помощь.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова соболезнования после теракта президенту России Владимиру Путину выразили главы многих государств.