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В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

По состоянию на 9:00 субботы в больницах остаются более 100 пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий список... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T10:12

2024-03-23T10:12

2024-03-23T10:21

"крокус сити холл"

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 9:00 субботы в больницах остаются более 100 пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликовало МЧС России.Перечень опубликован на основании данных Минздрава РФ. В нем 107 человек. Пока не удалось установить личности трех женщин и одного мужчины.При этом в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столичные больницы госпитализированы 82 пострадавших в теракте.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова соболезнования после теракта президенту России Владимиру Путину выразили главы многих государств.

https://crimea.ria.ru/20240323/troe-detey-pogibli-v-rezultate-terakta-v-podmoskove--minzdrav-1135954422.html

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"крокус сити холл", происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), теракт, здравоохранение в россии, общество, москва, подмосковье, московская область, новости