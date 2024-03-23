В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
В больницах находятся 107 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" – МЧС
10:12 23.03.2024 (обновлено: 10:21 23.03.2024)
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкФойе концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба, и начался пожар
© Следственный комитет РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 9:00 субботы в больницах остаются более 100 пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликовало МЧС России.
Перечень опубликован на основании данных Минздрава РФ. В нем 107 человек. Пока не удалось установить личности трех женщин и одного мужчины.
При этом в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столичные больницы госпитализированы 82 пострадавших в теракте.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова соболезнования после теракта президенту России Владимиру Путину выразили главы многих государств.