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В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
По состоянию на 9:00 субботы в больницах остаются более 100 пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий список... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T10:12
2024-03-23T10:21
"крокус сити холл"
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
теракт
здравоохранение в россии
общество
москва
подмосковье
московская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 9:00 субботы в больницах остаются более 100 пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликовало МЧС России.Перечень опубликован на основании данных Минздрава РФ. В нем 107 человек. Пока не удалось установить личности трех женщин и одного мужчины.При этом в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столичные больницы госпитализированы 82 пострадавших в теракте.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова соболезнования после теракта президенту России Владимиру Путину выразили главы многих государств.
https://crimea.ria.ru/20240323/troe-detey-pogibli-v-rezultate-terakta-v-podmoskove--minzdrav-1135954422.html
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"крокус сити холл", происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), теракт, здравоохранение в россии, общество, москва, подмосковье, московская область, новости
В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

В больницах находятся 107 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" – МЧС

10:12 23.03.2024 (обновлено: 10:21 23.03.2024)
 
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкФойе концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба, и начался пожар
Фойе концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 9:00 субботы в больницах остаются более 100 пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий список опубликовало МЧС России.
Перечень опубликован на основании данных Минздрава РФ. В нем 107 человек. Пока не удалось установить личности трех женщин и одного мужчины.
При этом в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столичные больницы госпитализированы 82 пострадавших в теракте.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что организация готова оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова соболезнования после теракта президенту России Владимиру Путину выразили главы многих государств.
Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
09:05
Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав
 
"Крокус Сити Холл"ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ТерактЗдравоохранение в РоссииОбществоМоскваПодмосковьеМосковская областьНовости
 
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Заголовок открываемого материала
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
11:33Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
10:12В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
10:04На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
10:03У Крымского моста выросла очередь
09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
09:36Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
09:14Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
09:05Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав
08:4411 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
08:43Если укусил клещ: куда идти и что делать
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