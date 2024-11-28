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Над Крымом уничтожили три беспилотника
Над Крымом уничтожили три беспилотника - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Над Крымом уничтожили три беспилотника
Массированная атака на Крым и Юг России пресечена силами противовоздушной обороны в ночь на четверг. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T07:08
2024-11-28T07:08
2024-11-28T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Массированная атака на Крым и Юг России пресечена силами противовоздушной обороны в ночь на четверг. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, всего над Крымом и тремя регионами сбили 25 беспилотников.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в следствие массированной атаки в Славянске-на-Кубани и хуторе Чигрина Красноармейского района пострадала одна женщина, обломки повредили жилые дома и автомобили. На местах падения дронов работают оперативные службы.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены над Таганрогом и Каменским.В среду над Крымом и Черным морем сбиты 25 беспилотников. При атаке на Севастополь предположительно были сбиты две ракеты и пять беспилотников в акватории. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложьВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам РоссииТерриторию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
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Над Крымом уничтожили три беспилотника
Над Югом России за ночь уничтожили 19 беспилотников
07:08 28.11.2024 (обновлено: 07:21 28.11.2024)