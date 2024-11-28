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Над Крымом уничтожили три беспилотника - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Над Крымом уничтожили три беспилотника
Над Крымом уничтожили три беспилотника - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Над Крымом уничтожили три беспилотника
Массированная атака на Крым и Юг России пресечена силами противовоздушной обороны в ночь на четверг. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T07:08
2024-11-28T07:21
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу на крым
министерство обороны рф
ростовская область
краснодарский край
брянская область
происшествия
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Массированная атака на Крым и Юг России пресечена силами противовоздушной обороны в ночь на четверг. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, всего над Крымом и тремя регионами сбили 25 беспилотников.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в следствие массированной атаки в Славянске-на-Кубани и хуторе Чигрина Красноармейского района пострадала одна женщина, обломки повредили жилые дома и автомобили. На местах падения дронов работают оперативные службы.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены над Таганрогом и Каменским.В среду над Крымом и Черным морем сбиты 25 беспилотников. При атаке на Севастополь предположительно были сбиты две ракеты и пять беспилотников в акватории. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложьВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам РоссииТерриторию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, министерство обороны рф, ростовская область, краснодарский край, брянская область, происшествия, пво, новости, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом уничтожили три беспилотника

Над Югом России за ночь уничтожили 19 беспилотников

07:08 28.11.2024 (обновлено: 07:21 28.11.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Массированная атака на Крым и Юг России пресечена силами противовоздушной обороны в ночь на четверг. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, всего над Крымом и тремя регионами сбили 25 беспилотников.
"Четырнадцать БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, шесть – над Брянской областью, три – над Республикой Крым и два – над Ростовской областью", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в следствие массированной атаки в Славянске-на-Кубани и хуторе Чигрина Красноармейского района пострадала одна женщина, обломки повредили жилые дома и автомобили. На местах падения дронов работают оперативные службы.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены над Таганрогом и Каменским.
В среду над Крымом и Черным морем сбиты 25 беспилотников. При атаке на Севастополь предположительно были сбиты две ракеты и пять беспилотников в акватории. Силы ПВО сначала сбили две воздушные цели, позже – еще два беспилотника над морем в районе Качи. Затем над акваторией в районе Орловки и Парка Победы уничтожили еще три дрона.
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