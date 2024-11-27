https://crimea.ria.ru/20241127/dva-rayona-kryma-v-chetverg-vremenno-ostanutsya-bez-gaza-1142060690.html
Два района Крыма в четверг временно останутся без газа
Два района Крыма в четверг временно останутся без газа - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Два района Крыма в четверг временно останутся без газа
В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T22:15
2024-11-27T22:15
2024-11-27T22:15
газ
крымгазсети
газоснабжение
бахчисарай
бахчисарайский район
новости крыма
отключение газа в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/33/1118113365_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_057bde18750bcad5da51ab2e26ee3471.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".В Бахчисарайском районе в связи с производством работ без газа останутся ряд потребителей 28 ноября с 8:30 до 17:00.Отключены будут абоненты Бахчисарая по адресам: ул. Якутская, Самохвалова, Хрусталева, Гордиенко, Якутская, Чепурина, Интернациональная, Самойленко, Урриет, Закарпатская, пер. Тенистый, Моисеева, Фиданлар, Ешиль-Ада, Ульку-Сала, Джесарет, Судакская, Герайлар, Вели Ибраимова, Ашик-Умера, Агатангела Крымского, Джафера Сейдамета, Аблякима Ильми, Куприна.В этот же день с 8:00 до 17:00 подачу газа приостановят по аналогичной причине и в Алуште: с. Верхняя Кутузовка, пер. Южный, с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/33/1118113365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23da3261dd45874285a741c1a05e62f8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, крымгазсети, газоснабжение, бахчисарай, бахчисарайский район, новости крыма, отключение газа в крыму
Два района Крыма в четверг временно останутся без газа
Подачу газа приостановят в двух районах Крыма в четверг для проведения ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".
В Бахчисарайском районе в связи с производством работ без газа останутся ряд потребителей 28 ноября с 8:30 до 17:00.
Отключены будут абоненты Бахчисарая по адресам: ул. Якутская, Самохвалова, Хрусталева, Гордиенко, Якутская, Чепурина, Интернациональная, Самойленко, Урриет, Закарпатская, пер. Тенистый, Моисеева, Фиданлар, Ешиль-Ада, Ульку-Сала, Джесарет, Судакская, Герайлар, Вели Ибраимова, Ашик-Умера, Агатангела Крымского, Джафера Сейдамета, Аблякима Ильми, Куприна.
В этот же день с 8:00 до 17:00 подачу газа приостановят по аналогичной причине и в Алуште: с. Верхняя Кутузовка, пер. Южный, с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе.
"С 14:00 (ориентировочно) 28 ноября будет производиться повторный пуск газа в газовое оборудование при наличии 100%-го доступа к газоиспользующему оборудованию", – уточнили в пресс-службе предприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: