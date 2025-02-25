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СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине - РИА Новости Крым, 25.02.2025
СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
Служба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman, в признании законности действий России РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T15:28
2025-02-25T15:28
новости
shaman (шаман)
украина
общество
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman, в признании законности действий России и Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Как указали в СБУ, "вина" артиста состоит в том, что он публично поддерживает действия российского руководства, прославляет российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и регулярно выступает на концертах и массовых акциях в поддержку президента РФ Владимира Путина и российских Вооруженных сил.Кроме того, украинские спецслужбы инкриминируют Shaman поддержку проведения специальной военной операции и выступление на концерте в Херсонской области.Как утверждает СБУ, ведомство проводит в отношении артиста "комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности".Shaman не раз публично высказывался в поддержку воссоединения Крыма с РФ, а затем в поддержку специальной военной операции и возвращения исторических регионов России.Ранее на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы российского актера Дмитрия Певцова за "распространение антиукраинских нарративов" и "пропаганду войны против Украины".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозуСБУ завела дело на российского артиста ПевцоваДмитрий Певцов: оказалось, что я не артист
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новости, shaman (шаман), украина, общество, сбу (служба безопасности украины)
СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине

СБУ обвинила российского певца Shaman в признании законности действий РФ на Украине

15:28 25.02.2025
 
© РИА Новости КрымЯрослав Дронов (SHAMAN) на Фестивале молодого искусства Таврида. Арт"
Ярослав Дронов (SHAMAN) на Фестивале молодого искусства Таврида. Арт - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman, в признании законности действий России и Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Как указали в СБУ, "вина" артиста состоит в том, что он публично поддерживает действия российского руководства, прославляет российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и регулярно выступает на концертах и массовых акциях в поддержку президента РФ Владимира Путина и российских Вооруженных сил.
Кроме того, украинские спецслужбы инкриминируют Shaman поддержку проведения специальной военной операции и выступление на концерте в Херсонской области.
Как утверждает СБУ, ведомство проводит в отношении артиста "комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности".
Shaman не раз публично высказывался в поддержку воссоединения Крыма с РФ, а затем в поддержку специальной военной операции и возвращения исторических регионов России.
Ранее на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы российского актера Дмитрия Певцова за "распространение антиукраинских нарративов" и "пропаганду войны против Украины".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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