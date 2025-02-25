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Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО
Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО
Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T15:34
2025-02-25T15:34
2025-02-25T15:34
режим кто
закон и право
новости
государственная дума рф
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ.На рассмотрение в Думу текст документа внесли в октябре 2024 года. Поправками дополнили статью закона "О противодействии терроризму", которая устанавливает особенности правового режима КТО.Кроме авто, в список попали тракторы, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства.Также в Госдуме добавили, что все расходы, связанные с использованием машин, в последующем возместят. Порядок процедуры будет определять правительство России.Таким образом закон позволит силовикам использовать личные авто россиян для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима КТО.До этого существующие нормы допускали использование гражданского транспорта в зонах КТО только для транспортировки пострадавших в больницы и для преследования подозреваемых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области ввели режим КТООперация ФСБ: задержан участник незаконного нацбатаПодрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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режим кто, закон и право, новости, государственная дума рф, россия
Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО
В России приняли закон об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ.
На рассмотрение в Думу текст документа внесли в октябре 2024 года. Поправками дополнили статью закона "О противодействии терроризму", которая устанавливает особенности правового режима КТО.
Кроме авто, в список попали тракторы, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства.
"Предлагается дать возможность использовать транспортные средства, принадлежащие организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях транспортные средства и самоходные машины физических лиц для обеспечения мероприятий по КТО", – написано в тексте документа.
Также в Госдуме добавили, что все расходы, связанные с использованием машин, в последующем возместят. Порядок процедуры будет определять правительство России.
Таким образом закон позволит силовикам использовать личные авто россиян для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима КТО.
До этого существующие нормы допускали использование гражданского транспорта в зонах КТО только для транспортировки пострадавших в больницы и для преследования подозреваемых.
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