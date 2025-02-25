https://crimea.ria.ru/20250225/silovikam-razreshili-ispolzovat-mashiny-rossiyan-v-zone-provedeniya-kto-1144467324.html

Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО

Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО

Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T15:34

2025-02-25T15:34

2025-02-25T15:34

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ.На рассмотрение в Думу текст документа внесли в октябре 2024 года. Поправками дополнили статью закона "О противодействии терроризму", которая устанавливает особенности правового режима КТО.Кроме авто, в список попали тракторы, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства.Также в Госдуме добавили, что все расходы, связанные с использованием машин, в последующем возместят. Порядок процедуры будет определять правительство России.Таким образом закон позволит силовикам использовать личные авто россиян для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима КТО.До этого существующие нормы допускали использование гражданского транспорта в зонах КТО только для транспортировки пострадавших в больницы и для преследования подозреваемых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области ввели режим КТООперация ФСБ: задержан участник незаконного нацбатаПодрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

режим кто, закон и право, новости, государственная дума рф, россия