Рейтинг@Mail.ru
Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250225/silovikam-razreshili-ispolzovat-mashiny-rossiyan-v-zone-provedeniya-kto-1144467324.html
Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО
Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО
Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T15:34
2025-02-25T15:34
режим кто
закон и право
новости
государственная дума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_0:137:3102:1882_1920x0_80_0_0_6c433049132f3b59e52fa1cc22a375c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ.На рассмотрение в Думу текст документа внесли в октябре 2024 года. Поправками дополнили статью закона "О противодействии терроризму", которая устанавливает особенности правового режима КТО.Кроме авто, в список попали тракторы, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства.Также в Госдуме добавили, что все расходы, связанные с использованием машин, в последующем возместят. Порядок процедуры будет определять правительство России.Таким образом закон позволит силовикам использовать личные авто россиян для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима КТО.До этого существующие нормы допускали использование гражданского транспорта в зонах КТО только для транспортировки пострадавших в больницы и для преследования подозреваемых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области ввели режим КТООперация ФСБ: задержан участник незаконного нацбатаПодрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b137e2a5fb1785d2eb7dbfc5ed834bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
режим кто, закон и право, новости, государственная дума рф, россия
Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО

В России приняли закон об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом

15:34 25.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Закон об использовании автомобилей граждан для борьбы с терроризмом в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) принят Государственной Думой РФ.
На рассмотрение в Думу текст документа внесли в октябре 2024 года. Поправками дополнили статью закона "О противодействии терроризму", которая устанавливает особенности правового режима КТО.
Кроме авто, в список попали тракторы, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства.
"Предлагается дать возможность использовать транспортные средства, принадлежащие организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях транспортные средства и самоходные машины физических лиц для обеспечения мероприятий по КТО", – написано в тексте документа.
Также в Госдуме добавили, что все расходы, связанные с использованием машин, в последующем возместят. Порядок процедуры будет определять правительство России.
Таким образом закон позволит силовикам использовать личные авто россиян для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима КТО.
До этого существующие нормы допускали использование гражданского транспорта в зонах КТО только для транспортировки пострадавших в больницы и для преследования подозреваемых.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Курской области ввели режим КТО
Операция ФСБ: задержан участник незаконного нацбата
Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
 
Режим КТОЗакон и правоНовостиГосударственная Дума РФРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"
16:00В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"
15:51Сброшенная с Ласточкиного гнезда кошка выжила
15:44Залужный против Зеленского: что изменят выборы на Украине
15:34Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО
15:28СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
15:03На Солнце происходят мощные вспышки
14:35В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей
14:23В Ялте приведут в порядок воинские захоронения
13:59В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ
13:51Цены в Крыму: в январе дешевел бензин и дорожали мясные продукты
13:25Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиков
13:18Температура 40: в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой"
13:05В Феодосии громко – власти призвали сохранять спокойствие
12:54В Севастополе на "дистант" из-за ОРВИ отправили 200 классов
12:45Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного
12:4023 реактивных снаряда Vampire сбиты силами ПВО за сутки
12:32Армия России ударила по украинским военным аэродромам
12:26Под Судаком из-за окурка сгорел жилой дом
12:17России отошли ценные запасы редких металлов
Лента новостейМолния