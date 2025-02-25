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В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ
В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России в Курской области отразили две контратаки противника, уничтожив более 220 военных и два танка. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T13:59
2025-02-25T14:00
обстрелы курской области
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской области отразили две контратаки противника, уничтожив более 220 военных и два танка. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления отразили две контратаки противника и поразили 14 вражеских формирований в различных районах области и на территории Сумской области Украины.Всего за время боевых действий на Курском направлении киевский режим потерял более 63 325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиковПротивника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиковРоссийские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации
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РИА Новости Крым
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96
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обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ

В Курской области уничтожены более 63 тысяч боевиков ВСУ

13:59 25.02.2025 (обновлено: 14:00 25.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской области отразили две контратаки противника, уничтожив более 220 военных и два танка. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления отразили две контратаки противника и поразили 14 вражеских формирований в различных районах области и на территории Сумской области Украины.
"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов", - сказано в сообщении российского военного ведомства во вторник.
Всего за время боевых действий на Курском направлении киевский режим потерял более 63 325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.
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Обстрелы Курской областиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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