https://crimea.ria.ru/20250225/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-sklady-boepripasov-i-220-boevikov-vsu-1144465213.html

В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ

В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ

Вооруженные силы России в Курской области отразили две контратаки противника, уничтожив более 220 военных и два танка. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T13:59

2025-02-25T13:59

2025-02-25T14:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской области отразили две контратаки противника, уничтожив более 220 военных и два танка. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления отразили две контратаки противника и поразили 14 вражеских формирований в различных районах области и на территории Сумской области Украины.Всего за время боевых действий на Курском направлении киевский режим потерял более 63 325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиковПротивника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиковРоссийские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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