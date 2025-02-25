https://crimea.ria.ru/20250225/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-sklady-boepripasov-i-220-boevikov-vsu-1144465213.html
В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ
В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России в Курской области отразили две контратаки противника, уничтожив более 220 военных и два танка. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T13:59
2025-02-25T13:59
2025-02-25T14:00
обстрелы курской области
курская область
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новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской области отразили две контратаки противника, уничтожив более 220 военных и два танка. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления отразили две контратаки противника и поразили 14 вражеских формирований в различных районах области и на территории Сумской области Украины.Всего за время боевых действий на Курском направлении киевский режим потерял более 63 325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ: российские военные уничтожили более 900 боевиковПротивника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиковРоссийские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ
В Курской области уничтожены более 63 тысяч боевиков ВСУ
13:59 25.02.2025 (обновлено: 14:00 25.02.2025)