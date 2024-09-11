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Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
В ряде поселков муниципального образования Ялта не проведен газ и централизованное отопление. Как планируют решать эту проблему, рассказала глава администрации... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T18:45
2024-09-11T18:45
ялта
янина павленко
газоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В ряде поселков муниципального образования Ялта не проведен газ и централизованное отопление. Как планируют решать эту проблему, рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.Она обратила внимание, что сначала в этом поселке будут построены сети среднего давления. Аналогичные работы проведут в еще одном поселке – Высокогорном. Далее по программе догазификации проведут сети для каждого жилого дома в отдельности. Завершить работы планируют в текущем этом году.Вопрос с газификацией, а также с центральным отоплением остается открытым и в поселке Мисхор.При этом мэр Ялты уточнила, что жильцам придется заплатить за проведение или обновление сетей."Это будет совместный труд администрации, акционерного общества "Ялтинские тепловые сети" и всех жителей многоквартирных домов, куда мы придем с предложением по централизованному отоплению", – подытожила глава администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахВ Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей
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ялта, янина павленко, газоснабжение, новости крыма, крым
Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет

Мэр Ялты рассказала о вариантах проведения газа и отопления в поселки муниципалитета

18:45 11.09.2024
 
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
Газификация в Крыму
© Крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В ряде поселков муниципального образования Ялта не проведен газ и централизованное отопление. Как планируют решать эту проблему, рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

"В поселке Горное проживает чуть более 100 жителей. За счет инвестора мы нашли финансирование и завершаем работу по проектированию газификации", – сообщила мэр Ялты.

Она обратила внимание, что сначала в этом поселке будут построены сети среднего давления. Аналогичные работы проведут в еще одном поселке – Высокогорном. Далее по программе догазификации проведут сети для каждого жилого дома в отдельности. Завершить работы планируют в текущем этом году.
Вопрос с газификацией, а также с центральным отоплением остается открытым и в поселке Мисхор.

"У нас очень большая часть поселков на территории муниципального образования не имеет централизованного отопления. Поэтому путь один – строить мини-котельные. Я дала соответствующее поручение "Ялтинским тепловым сетям", – сообщила Павленко.

При этом мэр Ялты уточнила, что жильцам придется заплатить за проведение или обновление сетей.
"Это будет совместный труд администрации, акционерного общества "Ялтинские тепловые сети" и всех жителей многоквартирных домов, куда мы придем с предложением по централизованному отоплению", – подытожила глава администрации.
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ЯлтаЯнина ПавленкоГазоснабжениеНовости КрымаКрым
 
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