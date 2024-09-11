https://crimea.ria.ru/20240911/gazifikatsiya-i-otoplenie-v-poselkakh-yalty-kogda-provedut-i-za-chey-schet-1140285026.html

Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет

Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет

В ряде поселков муниципального образования Ялта не проведен газ и централизованное отопление. Как планируют решать эту проблему, рассказала глава администрации... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T18:45

2024-09-11T18:45

2024-09-11T18:45

ялта

янина павленко

газоснабжение

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В ряде поселков муниципального образования Ялта не проведен газ и централизованное отопление. Как планируют решать эту проблему, рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.Она обратила внимание, что сначала в этом поселке будут построены сети среднего давления. Аналогичные работы проведут в еще одном поселке – Высокогорном. Далее по программе догазификации проведут сети для каждого жилого дома в отдельности. Завершить работы планируют в текущем этом году.Вопрос с газификацией, а также с центральным отоплением остается открытым и в поселке Мисхор.При этом мэр Ялты уточнила, что жильцам придется заплатить за проведение или обновление сетей."Это будет совместный труд администрации, акционерного общества "Ялтинские тепловые сети" и всех жителей многоквартирных домов, куда мы придем с предложением по централизованному отоплению", – подытожила глава администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахВ Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, газоснабжение, новости крыма, крым