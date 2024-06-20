Рейтинг@Mail.ru
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240620/bolee-5-tysyach-domovladeniy-gazifitsiruyut-v-etom-godu-v-krymu-1138250588.html
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
В этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T17:21
2024-06-20T17:21
крымгазсети
газ
газоснабжение
крым
общество
юрий гоцанюк
сергей аксенов
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132913565_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_2bcf5826d9e3dfb706a26ddf6dc03e83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с директором предприятия "Крымгазсети" Дмитрием Надточаевым.По информации Гоцанюка, 261 км газопроводов введено в эксплуатацию с начала года. Кроме того, обеспечена техническая возможность газификации 3650 домовладений."Досрочно, до 1 сентября текущего года, будет введен в эксплуатацию распределительный газопровод в Каменском массиве Симферополя. Также досрочно будет осуществлен пуск газа в село Льговское Кировского района", - добавил Юрий Гоцанюк.Также в Крыму продолжается строительство газопровода от газораспределительной станции Веселое к поселку Кореиз. Начаты строительно-монтажные работы газопровода от ГРС Веселое к поселку Форос.
https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-obsudili-perekhod-na-individualnoe-otoplenie-v-mnogoetazhkakh-1138248536.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132913565_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c335d93bebfaedeeeedf394e78ad07ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымгазсети, газ, газоснабжение, крым, общество, юрий гоцанюк, сергей аксенов, новости крыма
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму

Газ проведут в 5779 домовладений в Крыму в этом году

17:21 20.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения
Запуск газоснабжения - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с директором предприятия "Крымгазсети" Дмитрием Надточаевым.
"В этом году планируется догазифицировать 5779 домовладений, по состоянию на сегодняшнее утро пущен газ в 2778 домовладениях. Ведется активная работа по строительству уличных сетей газоснабжения", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации Гоцанюка, 261 км газопроводов введено в эксплуатацию с начала года. Кроме того, обеспечена техническая возможность газификации 3650 домовладений.
"Досрочно, до 1 сентября текущего года, будет введен в эксплуатацию распределительный газопровод в Каменском массиве Симферополя. Также досрочно будет осуществлен пуск газа в село Льговское Кировского района", - добавил Юрий Гоцанюк.
Также в Крыму продолжается строительство газопровода от газораспределительной станции Веселое к поселку Кореиз. Начаты строительно-монтажные работы газопровода от ГРС Веселое к поселку Форос.
Газовый котел отопления - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
16:11
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
 
КрымгазсетиГазГазоснабжениеКрымОбществоЮрий ГоцанюкСергей АксеновНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов
17:36В Севастополе открыли рейд
17:25Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен
17:21Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
17:02В Севастополе остановили морское сообщение
16:53Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи
16:25В Крыму умерла глава организации "Жители блокадного Ленинграда" Юрченко
16:11В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
15:56Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев
15:31Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
15:13Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
15:11Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS
14:59Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут
14:51Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
14:44В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках
14:27Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды
13:57Развожаев отправил в отставку главу Качи
13:50Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
13:33На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ
13:23Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
Лента новостейМолния