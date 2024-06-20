https://crimea.ria.ru/20240620/bolee-5-tysyach-domovladeniy-gazifitsiruyut-v-etom-godu-v-krymu-1138250588.html

Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму

Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму

В этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T17:21

2024-06-20T17:21

2024-06-20T17:21

крымгазсети

газ

газоснабжение

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юрий гоцанюк

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с директором предприятия "Крымгазсети" Дмитрием Надточаевым.По информации Гоцанюка, 261 км газопроводов введено в эксплуатацию с начала года. Кроме того, обеспечена техническая возможность газификации 3650 домовладений."Досрочно, до 1 сентября текущего года, будет введен в эксплуатацию распределительный газопровод в Каменском массиве Симферополя. Также досрочно будет осуществлен пуск газа в село Льговское Кировского района", - добавил Юрий Гоцанюк.Также в Крыму продолжается строительство газопровода от газораспределительной станции Веселое к поселку Кореиз. Начаты строительно-монтажные работы газопровода от ГРС Веселое к поселку Форос.

https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-obsudili-perekhod-na-individualnoe-otoplenie-v-mnogoetazhkakh-1138248536.html

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2024

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крымгазсети, газ, газоснабжение, крым, общество, юрий гоцанюк, сергей аксенов, новости крыма