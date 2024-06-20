https://crimea.ria.ru/20240620/bolee-5-tysyach-domovladeniy-gazifitsiruyut-v-etom-godu-v-krymu-1138250588.html
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
В этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T17:21
2024-06-20T17:21
2024-06-20T17:21
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с директором предприятия "Крымгазсети" Дмитрием Надточаевым.По информации Гоцанюка, 261 км газопроводов введено в эксплуатацию с начала года. Кроме того, обеспечена техническая возможность газификации 3650 домовладений."Досрочно, до 1 сентября текущего года, будет введен в эксплуатацию распределительный газопровод в Каменском массиве Симферополя. Также досрочно будет осуществлен пуск газа в село Льговское Кировского района", - добавил Юрий Гоцанюк.Также в Крыму продолжается строительство газопровода от газораспределительной станции Веселое к поселку Кореиз. Начаты строительно-монтажные работы газопровода от ГРС Веселое к поселку Форос.
https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-obsudili-perekhod-na-individualnoe-otoplenie-v-mnogoetazhkakh-1138248536.html
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крымгазсети, газ, газоснабжение, крым, общество, юрий гоцанюк, сергей аксенов, новости крыма
Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
Газ проведут в 5779 домовладений в Крыму в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с директором предприятия "Крымгазсети" Дмитрием Надточаевым.
"В этом году планируется догазифицировать 5779 домовладений, по состоянию на сегодняшнее утро пущен газ в 2778 домовладениях. Ведется активная работа по строительству уличных сетей газоснабжения", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации Гоцанюка, 261 км газопроводов введено в эксплуатацию с начала года. Кроме того, обеспечена техническая возможность газификации 3650 домовладений.
"Досрочно, до 1 сентября текущего года, будет введен в эксплуатацию распределительный газопровод в Каменском массиве Симферополя. Также досрочно будет осуществлен пуск газа в село Льговское Кировского района", - добавил Юрий Гоцанюк.
Также в Крыму продолжается строительство газопровода от газораспределительной станции Веселое к поселку Кореиз. Начаты строительно-монтажные работы газопровода от ГРС Веселое к поселку Форос.