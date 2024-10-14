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Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые
Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые
Больше всего устаревших котельных на жидком и твердом топливе находится на Южном берегу Крыма (ЮБК), заменить все их на газовые смогут через 2-3 года. А уже в... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T08:34
2024-10-14T08:34
отопление
радио "спутник в крыму"
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
дмитрий прилипко
юбк
керчь
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Все котельные Южного берега Крыма будут переведены на природный газ через 2-3 года
Все котельные Южного берега Крыма будут переведены на природный газ через 2-3 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Больше всего устаревших котельных на жидком и твердом топливе находится на Южном берегу Крыма (ЮБК), заменить все их на газовые смогут через 2-3 года. А уже в этом году две современные котельные появятся в Керчи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам Прилипко, большинство котельных в Крыму уже газовые: из всех 334 только 21 работает на прочих видах топлива: дизеле, мазуте или угле.Он отметил, что ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" получило займ из федерального бюджета на модернизацию, в первую очередь, устаревших мазутных котельных в Крыму.Больше всего таких сегодня находится на ЮБК. Это связано с тем, что активная системная работа по газификации, требующая большого финансирования, началась здесь не так давно, и теперь появляется возможность подключения, пояснил Прилипко.Колоссальная работа в этом направлении ведется в разных муниципалитетах, рассказал Прилипко. В частности, в Бахчисарае, в пгт Научный, была смонтирована новая газовая котельная, и сейчас город уже передал ее в эксплуатацию "Крымтеплокоммунэнерго".Специалист отмечает, что проекты по замене котельных на газовые в Крыму очень выгодны для республики, так как период их окупаемости 5-6 лет, а срок эксплуатации – 20-25. При этом газ существенно дешевле мазута и угля.Есть и другие серьезные отличия в работе таких объектов с современным оборудованием: полная автоматизация и способность не только работать без персонала, но и подстраиваться под температуру воздуха на улице, регулируя необходимые параметры, подчеркнул Прилипко.В Крыму с его капризной погодой это особенно важно, поскольку при отсутствии регулирования температуры теплоносителя и горячей воды страдают потребители, объясняет Прилипко.Чтобы исправить ситуацию, создали программу автоматизации имеющихся центральных тепловых пунктов. По словам гендиректор предприятия, для реализации программы все необходимое оборудование уже приобретено и до конца года будет установлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон на носу: как подготовлен КрымКак в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицейНовые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму
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отопление, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, дмитрий прилипко, юбк, керчь
Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые

Все котельные Южного берега Крыма будут переведены на природный газ через 2-3 года

08:34 14.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЮБК
ЮБК - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Больше всего устаревших котельных на жидком и твердом топливе находится на Южном берегу Крыма (ЮБК), заменить все их на газовые смогут через 2-3 года. А уже в этом году две современные котельные появятся в Керчи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
Все котельные Южного берега Крыма будут переведены на природный газ через 2-3 года
08:34
По словам Прилипко, большинство котельных в Крыму уже газовые: из всех 334 только 21 работает на прочих видах топлива: дизеле, мазуте или угле.

"Мы перестаем использовать жидкое топливо и будем работать на газе. Это и экологично, и, самое главное, экономично", – сказал гендиректор предприятия.

Он отметил, что ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" получило займ из федерального бюджета на модернизацию, в первую очередь, устаревших мазутных котельных в Крыму.
Больше всего таких сегодня находится на ЮБК. Это связано с тем, что активная системная работа по газификации, требующая большого финансирования, началась здесь не так давно, и теперь появляется возможность подключения, пояснил Прилипко.

"И есть перспектива через пару-тройку лет перевести все котельные на природный газ и на Южном берегу Крыма. Также планируется в этом году запуск двух новых котельных в Керчи", – сказал он.

Колоссальная работа в этом направлении ведется в разных муниципалитетах, рассказал Прилипко. В частности, в Бахчисарае, в пгт Научный, была смонтирована новая газовая котельная, и сейчас город уже передал ее в эксплуатацию "Крымтеплокоммунэнерго".
Специалист отмечает, что проекты по замене котельных на газовые в Крыму очень выгодны для республики, так как период их окупаемости 5-6 лет, а срок эксплуатации – 20-25. При этом газ существенно дешевле мазута и угля.
Есть и другие серьезные отличия в работе таких объектов с современным оборудованием: полная автоматизация и способность не только работать без персонала, но и подстраиваться под температуру воздуха на улице, регулируя необходимые параметры, подчеркнул Прилипко.

"При повышении температуры наружного воздуха автоматически на котельных происходит регулирование, и мы снижаем параметры на подачу, чтобы было комфортно внутри помещения", – сказал он.

В Крыму с его капризной погодой это особенно важно, поскольку при отсутствии регулирования температуры теплоносителя и горячей воды страдают потребители, объясняет Прилипко.
Чтобы исправить ситуацию, создали программу автоматизации имеющихся центральных тепловых пунктов. По словам гендиректор предприятия, для реализации программы все необходимое оборудование уже приобретено и до конца года будет установлено.

"На этот год у нас запланирована реализация 26 таких объектов. В период с ноября по декабрь все оно будет монтироваться для того, чтобы уже в эту зиму почувствовать эффект", – подытожил Прилипко.

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