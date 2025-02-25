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На Солнце происходят мощные вспышки - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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На Солнце происходят мощные вспышки
На Солнце происходят мощные вспышки - РИА Новости Крым, 25.02.2025
На Солнце происходят мощные вспышки
На Солнце за последние сутки произошло несколько мощных вспышек класса Х и М. При этом самая крупная из групп солнечных пятен находится сейчас в зоне прямого... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T15:03
2025-02-25T15:03
вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. На Солнце за последние сутки произошло несколько мощных вспышек класса Х и М. При этом самая крупная из групп солнечных пятен находится сейчас в зоне прямого воздействия на Землю. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики."За вчерашние сутки на Солнце в целом произошло пять сильных вспышек, в том числе одна высшего уровня X. Сегодня за первую половину дня к ним добавились еще две вспышки M класса", - говорится в сообщении.По информации ученых, за последние 48 часов зарегистрированы многочисленные признаки системного роста активности Солнца. В настоящий момент на обращенной к Земле стороне наблюдается 11 активных центров, как минимум один из них относится к высшей категории сложности. Если в течение двух-трех дней (до того, как зона пятен сместится) произойдет крупный выброс солнечной массы, то он гарантированно зацепит Землю, предупреждают ученые.Как сообщалось, вечером 23 февраля на Солнце произошла вспышка высшего балла Х. До этого более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вспышки на солнце, солнце, земля, космос, стихия, метеозависимость, здоровье, новости
На Солнце происходят мощные вспышки

На Солнце за последние сутки произошло несколько мощных вспышек

15:03 25.02.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. На Солнце за последние сутки произошло несколько мощных вспышек класса Х и М. При этом самая крупная из групп солнечных пятен находится сейчас в зоне прямого воздействия на Землю. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"За вчерашние сутки на Солнце в целом произошло пять сильных вспышек, в том числе одна высшего уровня X. Сегодня за первую половину дня к ним добавились еще две вспышки M класса", - говорится в сообщении.
По информации ученых, за последние 48 часов зарегистрированы многочисленные признаки системного роста активности Солнца. В настоящий момент на обращенной к Земле стороне наблюдается 11 активных центров, как минимум один из них относится к высшей категории сложности.
"Прямых рисков для Земли на настоящий момент не зафиксировано. В то же время самая крупная из групп солнечных пятен находится сейчас очень близко к центру солнечного диска, то есть в зоне прямого воздействия на Землю, что, конечно, добавляет напряжения", - отмечают в Лаборатории.
Если в течение двух-трех дней (до того, как зона пятен сместится) произойдет крупный выброс солнечной массы, то он гарантированно зацепит Землю, предупреждают ученые.
Как сообщалось, вечером 23 февраля на Солнце произошла вспышка высшего балла Х. До этого более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года.
В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь, что связано с пиком солнечной активности, рассказал ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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