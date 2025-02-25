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В Ялте приведут в порядок воинские захоронения

В Ялте приведут в порядок воинские захоронения - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Ялте приведут в порядок воинские захоронения

В Ялте разработают проект благоустройства территорий воинских захоронений на городских кладбищах. Такое поручение дала мэр Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T14:23

2025-02-25T14:23

2025-02-25T14:23

ялта

янина павленко

кладбище

крым

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благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Ялте разработают проект благоустройства территорий воинских захоронений на городских кладбищах. Такое поручение дала мэр Ялты Янина Павленко.По ее словам, от горожан поступают нарекания на состояние кладбищ. В частности, много вопросов возникает к санитарному состоянию Нового кладбища. На Старом - острая нехватка персонала.Также она добавила, что на Новом кладбище идет обустройство большого зала для прощания и отпевания. В нем есть потребность, об этом ялтинцы просили неоднократно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кладбище Симферополя вынесут за пределы городаОбрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикамВ Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, кладбище, крым, новости крыма, благоустройство