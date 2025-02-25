В Ялте приведут в порядок воинские захоронения
В Ялте разработают проект благоустройства воинских захоронений – мэр города
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте разработают проект благоустройства воинских захоронений
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Ялте разработают проект благоустройства территорий воинских захоронений на городских кладбищах. Такое поручение дала мэр Ялты Янина Павленко.
По ее словам, от горожан поступают нарекания на состояние кладбищ. В частности, много вопросов возникает к санитарному состоянию Нового кладбища. На Старом - острая нехватка персонала.
"Поручила разработать проект благоустройства территории захоронения наших воинов. Необходимо предусмотреть укрепление склонов, организовать пешеходные дорожки. Кроме того, определить правила содержания могил и получения бесплатного разрешения на проведение земляных работ и работ по благоустройству захоронений", – написала в своем Telegram-канале Павленко.
Также она добавила, что на Новом кладбище идет обустройство большого зала для прощания и отпевания. В нем есть потребность, об этом ялтинцы просили неоднократно.
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