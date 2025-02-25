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В Ялте приведут в порядок воинские захоронения - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Ялте приведут в порядок воинские захоронения
В Ялте приведут в порядок воинские захоронения - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Ялте приведут в порядок воинские захоронения
В Ялте разработают проект благоустройства территорий воинских захоронений на городских кладбищах. Такое поручение дала мэр Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T14:23
2025-02-25T14:23
ялта
янина павленко
кладбище
крым
новости крыма
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Ялте разработают проект благоустройства территорий воинских захоронений на городских кладбищах. Такое поручение дала мэр Ялты Янина Павленко.По ее словам, от горожан поступают нарекания на состояние кладбищ. В частности, много вопросов возникает к санитарному состоянию Нового кладбища. На Старом - острая нехватка персонала.Также она добавила, что на Новом кладбище идет обустройство большого зала для прощания и отпевания. В нем есть потребность, об этом ялтинцы просили неоднократно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кладбище Симферополя вынесут за пределы городаОбрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикамВ Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы
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ялта, янина павленко, кладбище, крым, новости крыма, благоустройство
В Ялте приведут в порядок воинские захоронения

В Ялте разработают проект благоустройства воинских захоронений – мэр города

14:23 25.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте разработают проект благоустройства воинских захоронений
В Ялте разработают проект благоустройства воинских захоронений
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Ялте разработают проект благоустройства территорий воинских захоронений на городских кладбищах. Такое поручение дала мэр Ялты Янина Павленко.
По ее словам, от горожан поступают нарекания на состояние кладбищ. В частности, много вопросов возникает к санитарному состоянию Нового кладбища. На Старом - острая нехватка персонала.
"Поручила разработать проект благоустройства территории захоронения наших воинов. Необходимо предусмотреть укрепление склонов, организовать пешеходные дорожки. Кроме того, определить правила содержания могил и получения бесплатного разрешения на проведение земляных работ и работ по благоустройству захоронений", – написала в своем Telegram-канале Павленко.
Также она добавила, что на Новом кладбище идет обустройство большого зала для прощания и отпевания. В нем есть потребность, об этом ялтинцы просили неоднократно.
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ЯлтаЯнина ПавленкоКладбищеКрымНовости КрымаБлагоустройство
 
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