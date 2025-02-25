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В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей
В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей
В этом году в Симферополе запланировано благоустройство трех общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T14:35
2025-02-25T14:35
крым
симферополь
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михаил афанасьев
благоустройство
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В этом году в Симферополе запланировано благоустройство трех общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда в районе Радиорынка. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По словам градоначальника, на данный момент ведется подготовка к устройству временного ограждения и началу демонтажных работ. Благоустройство всех трех пространств должны завершить к сентябрю.Как уточнили в администрации Симферополя, парк имени Гагарина в будущем также планируется благоустроить. На данный момент по этому объекту продолжаются предпроектные работы.Директор "Парков столицы" Владимир Марченко ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что в ходе работ в парках заменят покрытие тротуарной сети, оборудуют новые малые архитектурные формы, установят системы видеонаблюдения, оповещения и освещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый парк и аллею Славы в БахчисараеПарк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два годаБронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках
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крым, симферополь, парки крыма, михаил афанасьев, благоустройство, городская среда, новости крыма
В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей

В Симферополе потратят 490 миллионов рублей на благоустройство трех парков

14:35 25.02.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваБлагоустройство парков в Симферополе
Благоустройство парков в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В этом году в Симферополе запланировано благоустройство трех общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда в районе Радиорынка. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Выделенный объем финансирования на благоустройство этих территорий — более 490 миллионов рублей. Контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены по всем трем территориям", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, на данный момент ведется подготовка к устройству временного ограждения и началу демонтажных работ. Благоустройство всех трех пространств должны завершить к сентябрю.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваБлагоустройство парков в Симферополе
Благоустройство парков в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Благоустройство парков в Симферополе
Как уточнили в администрации Симферополя, парк имени Гагарина в будущем также планируется благоустроить. На данный момент по этому объекту продолжаются предпроектные работы.
Директор "Парков столицы" Владимир Марченко ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что в ходе работ в парках заменят покрытие тротуарной сети, оборудуют новые малые архитектурные формы, установят системы видеонаблюдения, оповещения и освещения.
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КрымСимферопольПарки КрымаМихаил АфанасьевБлагоустройствоГородская средаНовости Крыма
 
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