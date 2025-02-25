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В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей

В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей

В этом году в Симферополе запланировано благоустройство трех общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T14:35

2025-02-25T14:35

2025-02-25T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В этом году в Симферополе запланировано благоустройство трех общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда в районе Радиорынка. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По словам градоначальника, на данный момент ведется подготовка к устройству временного ограждения и началу демонтажных работ. Благоустройство всех трех пространств должны завершить к сентябрю.Как уточнили в администрации Симферополя, парк имени Гагарина в будущем также планируется благоустроить. На данный момент по этому объекту продолжаются предпроектные работы.Директор "Парков столицы" Владимир Марченко ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что в ходе работ в парках заменят покрытие тротуарной сети, оборудуют новые малые архитектурные формы, установят системы видеонаблюдения, оповещения и освещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый парк и аллею Славы в БахчисараеПарк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два годаБронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках

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крым, симферополь, парки крыма, михаил афанасьев, благоустройство, городская среда, новости крыма