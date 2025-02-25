В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей
В Симферополе потратят 490 миллионов рублей на благоустройство трех парков
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваБлагоустройство парков в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В этом году в Симферополе запланировано благоустройство трех общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда в районе Радиорынка. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Выделенный объем финансирования на благоустройство этих территорий — более 490 миллионов рублей. Контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены по всем трем территориям", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, на данный момент ведется подготовка к устройству временного ограждения и началу демонтажных работ. Благоустройство всех трех пространств должны завершить к сентябрю.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваБлагоустройство парков в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Благоустройство парков в Симферополе
Как уточнили в администрации Симферополя, парк имени Гагарина в будущем также планируется благоустроить. На данный момент по этому объекту продолжаются предпроектные работы.
Директор "Парков столицы" Владимир Марченко ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что в ходе работ в парках заменят покрытие тротуарной сети, оборудуют новые малые архитектурные формы, установят системы видеонаблюдения, оповещения и освещения.
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