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Залужный против Зеленского: что изменят выборы на Украине

Залужный против Зеленского: что изменят выборы на Украине - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Залужный против Зеленского: что изменят выборы на Украине

Режим Владимира Зеленского будет до последнего препятствовать проведению выборов на Украине, и даже в случае их назначения в избирательной кампании не позволят... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T15:44

2025-02-25T15:44

2025-02-25T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Режим Владимира Зеленского будет до последнего препятствовать проведению выборов на Украине, и даже в случае их назначения в избирательной кампании не позволят участвовать оппозиционным партиям. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Кому позволят участвовать в выборахПолитолог прогнозирует, что дата выборов будет назначена до конца 2025 года. Но не стоит обольщаться, что по их итогам к власти придет кандидат, выражающий интересы русскоговорящих граждан Украины."Демократическими в полной мере эти выборы не могут быть по определению, поскольку на Украине установлен диктаторский режим. Идет преследование инакомыслящих, уничтожена оппозиция, уничтожены независимые СМИ, зачастую физически уничтожены оппоненты власти", - напомнил Владимир Шаповалов.Политолог напомнил, что на Украине запрещены все оппозиционные партии, а их лидеры либо арестованы, либо покинули страну после репрессий."Мы понимаем, что, например, Виктор Медведчук (председатель совета движения "Другая Украина" - ред.) не может быть допущен режимом Зеленского ни при каких обстоятельствах. Хотя хочу напомнить, что партия Медведчука осенью 2021 в соцопросах на Украине занимала 1 место", - отметил политолог.Самым сильным соперником действующего лидера может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Но команда Зеленского сделает все, чтобы не допустить его к выборам, уверяет эксперт."Здесь все зависит не столько от позиции Зеленского, сколько от факторов внешнего давления. Потому что будь на то воля Зеленского, он бы не только не допустил никого из сильных игроков, но и вообще не проводил бы выборы", - убежден он.Зеленский или Залужный: кто из них удобнее РоссииВ политической элите нынешней Украины нет политиков, которые были бы нейтральны по отношению к России. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный – участник боевых действий против РФ, получивший тяжелое ранение в результате российского удара, и уж точно "не является партнером для России, и в этом смысле он ничем не лучше Зеленского", подчеркнул политолог.Но если выбирать из этих двух фигур, то у бывшего главкома ВСУ нет такого бэкграунда лжи и невыполненных обещаний, как у Зеленского."Первый нюанс - это личностные характеристики господина Зеленского, которые не позволяют выстраивать с ним хоть какие-то отношения. Это лживость, абсолютная манипулятивность действий. Я напомню, что когда он баллотировался на выборах в 2019 году, он обещал украинцам мир на Донбассе, восстановление отношений с Россией и борьбу с коррупцией. Но ничего из этого не произошло", - завил Шаповалов.Залужный хоть и руководил армией, но он не начинал этот конфликт и не принимал политических решений, акцентировал политолог.Все перечисленное делает Валерия Залужного в перспективе более договороспособным политиком, чем Владимир Зеленский, считает Владимир Шаповалов. "Его военное прошлое - не преграда для завершения военных действий и перехода к мирному сосуществованию. В отличие от Зеленского, который ответственен за военные действия", - подчеркнул эксперт.Накануне президент РФ Владимир Путин сравнил рейтинги на Украине Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного, отметив, что у последнего они вдвое выше. Он также подчеркнул, что Зеленский является "фактором разложения армии, общества и государства" и сам себя загнал в тупик указом о запрете переговоров с Россией по мирному договору.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на Украине "Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США "Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу

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