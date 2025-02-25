https://crimea.ria.ru/20250225/temperatura-40-v-krymu-do-2-tysyach-v-sutki-vyroslo-chislo-vyzovov-skoroy-1144464453.html

Температура 40: в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой"

Температура 40: в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой" - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Температура 40: в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой"

В Крыму до двух тысяч вызовов в сутки выросло число вызовов скорой помощи. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Крымского республиканского... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T13:18

2025-02-25T13:18

2025-02-25T14:03

радио "спутник в крыму"

сергей олефиренко

крым

симферополь

скорая помощь

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

грипп

орви

дети

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В Крыму число вызовов скорой помощи выросло до 2 тысяч в сутки из-за гриппа и ОРВИ - Олефиренко В Крыму число вызовов скорой помощи выросло до 2 тысяч в сутки из-за гриппа и ОРВИ - Олефиренко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму до двух тысяч вызовов в сутки выросло число вызовов скорой помощи. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, наибольшее число вызовов регистрируют в Симферополе.По его словам, сегодня нагрузка на бригады скорой помощи, связанная с гриппом и ОРВИ, сопоставима с периодом коронавирусной пандемии. При этом чаще всего это гриппы сложных штаммов А и В, вызывающие очень высокую температуру, которую сложно сбить, и осложнения в виде пневмоний. В среднем по Крыму в день принимают около двух тысяч вызовов, чаще всего это сообщения о жаре у детей. При этом самая трудная ситуация в Симферополе, где фиксируется до 800 вызовов в сутки.При этом короновирусная пандемия научила медиков оптимизировать все процессы. Сейчас в крымских стационарах мобилизован весь коечный фонд, все кабинеты неотложной помощи в поликлиниках республики работают без выходных. Появились кабинеты для температурящих больных - потоки разделяют. В 10 раз увеличено число вызовов, которые скорая помощь передает на неотложную службу. Такое разделение поможет с минимальными потерями пройти пик заболеваемости, убежден Олефиренко."Мы понимаем проблематику. По щелчку пальцев ситуацию невозможно изменить, но делаем все возможное, и сейчас среднее время ожидания "скорой" составляет от 2-4 часов", - предупреждает он.В связи с ростом заболеваемости Олефиренко настаивает на необходимости воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, в частности, отложить походы в торговые центры, и рекомендует надевать трехслойные маски из нетканого материала, которые снижают риск заболеть.Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом отмечается в целом по России, в связи с этим по стране на карантин закрыто более 500 школ, сообщала ранее во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.В Крыму также растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спадВ Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИВ Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19

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