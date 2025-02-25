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10 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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10 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ
10 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.02.2025
10 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ
В Крыму растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T08:26
2025-02-25T08:44
радио "спутник в крыму"
роспотребнадзор
крым
грипп
орви
карантин
школа
общество
дети
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь.Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти на протяжении пяти недель, отметила Виктория Гудзь. Однако темп прироста на данный момент снизился. Рост статистики наблюдается во всех возрастных группах населения, но он более значимый среди детей от 7 до 14 лет. Удельный вес детей среди общего числа заболевших – 50%, заявила Виктория Гудзь.Ранее стало известно, что в городе Щелкино почти 500 школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог значительно превышен, рассказали РИА Новости Крым в территориальном отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю по Восточному Крыму. Учебное заведение не будет работать до 25 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозыТри школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИНовый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
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роспотребнадзор, крым, грипп, орви, карантин, школа, общество, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, красногвардейский район, симферополь, евпатория, ленинский район
10 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ

В Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин 10 школ

08:26 25.02.2025 (обновлено: 08:44 25.02.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКарантин в школе
Карантин в школе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь.
"По данным прошлой недели, на территории Республики Крым были полностью закрыты 10 школ. Это шесть школ в Красногвардейском районе, две школы в Симферополе, по одной школе в Евпатории и в Ленинском районе. Локально в 97 школах на дистанционном обучении находилось 358 классов, и в 39 дошкольных образовательных учреждениях было закрыто 60 групп", - сказала она.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти на протяжении пяти недель, отметила Виктория Гудзь. Однако темп прироста на данный момент снизился.
"В целом по Республике Крым за последнюю отчетную неделю заболели более 15 тысяч крымчан. Заболеваемость пока ниже уровня эпидемического порога, но мы приближаемся к пороговым значениям", - отметила специалист Роспотребнадзора.
Рост статистики наблюдается во всех возрастных группах населения, но он более значимый среди детей от 7 до 14 лет. Удельный вес детей среди общего числа заболевших – 50%, заявила Виктория Гудзь.
Ранее стало известно, что в городе Щелкино почти 500 школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог значительно превышен, рассказали РИА Новости Крым в территориальном отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю по Восточному Крыму. Учебное заведение не будет работать до 25 февраля.
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