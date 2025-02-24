https://crimea.ria.ru/20250224/tri-shkoly-v-sevastopole-ukhodyat-na-udalenku-iz-za-rosta-orvi-1144437232.html

Три школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИ

Три школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИ - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Три школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИ

Три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема сезонных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T16:43

2025-02-24T16:43

2025-02-24T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема сезонных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.В правительстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем, мониторинг уровня заболеваемости продолжается. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки население дополнительно проинформируют. Родителям школьников рекомендуется следить за информацией в официальных группах образовательных учреждений и родительских чатах школ.Уточняется, что Роспотребнадзор выдает предписание о закрытии школы при превышении порога заболеваемости свыше 20%, а решение о переводе на "удаленку" отдельных классов школы принимают самостоятельно.Ранее в Щелкино почти 500 школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщали в территориальном отделе межрегионального управления Роспотребнадзора.В целом по России наблюдается рост сезонных инфекций и коронавируса, но статистика должна пойти на спад с середины марта, заявлял ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садовКрым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозыНовый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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