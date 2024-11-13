Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241113/v-krymu-budut-razrabatyvat-novye-mestorozhdeniya-gaza-1141822722.html
В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа - РИА Новости Крым, 13.11.2024
В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
Минтопэнерго Крыма займется планированием поиска и разработки новых газовых месторождений на территории полуострова для обеспечения газом населения республики... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T13:35
2024-11-13T13:35
газ
сергей аксенов
крым
новости крыма
добыча газа в крыму
газификация крыма
белогорский район
минтопэнерго крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118779353_102:0:1179:606_1920x0_80_0_0_cbfdc661dc2e5337871a7125984aa9ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Минтопэнерго Крыма займется планированием поиска и разработки новых газовых месторождений на территории полуострова для обеспечения газом населения республики. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии профильно министерства.Грамотное планирование, рациональное использование всех имеющихся ресурсов, снижение затрат при сохранении качества работы предприятий отрасли, по словам главы региона, необходимы для того, чтобы обеспечить газоснабжением всех крымчан. Сейчас самую высокую потребность в голубом топливе испытывают Белогорский, Первомайский и Нижнегорский районы.14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил ранее в среду первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании коллегии министерства. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за год регион втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 годуКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1d/1118779353_237:0:1045:606_1920x0_80_0_0_abdc7b833f559bf4845753a7b28b8ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газ, сергей аксенов, крым, новости крыма, добыча газа в крыму, газификация крыма, белогорский район, минтопэнерго крыма
В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

В Крыму будут разрабатывать новые газовые месторождения - Аксенов

13:35 13.11.2024
 
© РИА Новости Крымгаз
газ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Минтопэнерго Крыма займется планированием поиска и разработки новых газовых месторождений на территории полуострова для обеспечения газом населения республики. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии профильно министерства.
"Поручил Минтопэнерго Республики Крым до 1 декабря подготовить и представить план разработки найденных газовых месторождений, а также поиска и разведки новых", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Грамотное планирование, рациональное использование всех имеющихся ресурсов, снижение затрат при сохранении качества работы предприятий отрасли, по словам главы региона, необходимы для того, чтобы обеспечить газоснабжением всех крымчан. Сейчас самую высокую потребность в голубом топливе испытывают Белогорский, Первомайский и Нижнегорский районы.
"Нужно довести уровень газификации этих муниципальных образований до среднего по республике в течение 2025–2027 годов. В ближайшее время будет подготовлен и утвержден подробный план мероприятий по газификации Белогорского района", - сообщил Аксенов.
14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил ранее в среду первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании коллегии министерства. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за год регион втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году
Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые
Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
 
ГазСергей АксеновКрымНовости КрымаДобыча газа в КрымуГазификация КрымаБелогорский районМинтопэнерго Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Для расследования теракта в Севастополе создана следственная спецгруппа
14:16Турция разорвала отношения с Израилем
14:13Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
13:58В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов
13:42Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова
13:35В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
13:26Украинская армия потеряла более 2000 боевиков – итоги боев за сутки
13:15Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях
12:52Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта
12:43Дело о теракте возбудили после взрыва и гибели военного в Севастополе
12:34Военные аэродромы разбиты на Украине
12:26Замначальника Генштаба Вадим Шамарин признал вину
12:19"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобождения
12:15В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года
12:09Армия России освободила Ровнополь в ДНР
12:02"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе
11:25На Аю-Даге спасли замерзшего туриста
11:15Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров
10:55При взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий
10:41В Симферополе и Ялте частично пропал свет
Лента новостейМолния