https://crimea.ria.ru/20241113/v-krymu-budut-razrabatyvat-novye-mestorozhdeniya-gaza-1141822722.html

В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа - РИА Новости Крым, 13.11.2024

В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

Минтопэнерго Крыма займется планированием поиска и разработки новых газовых месторождений на территории полуострова для обеспечения газом населения республики... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T13:35

2024-11-13T13:35

2024-11-13T13:35

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минтопэнерго крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Минтопэнерго Крыма займется планированием поиска и разработки новых газовых месторождений на территории полуострова для обеспечения газом населения республики. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии профильно министерства.Грамотное планирование, рациональное использование всех имеющихся ресурсов, снижение затрат при сохранении качества работы предприятий отрасли, по словам главы региона, необходимы для того, чтобы обеспечить газоснабжением всех крымчан. Сейчас самую высокую потребность в голубом топливе испытывают Белогорский, Первомайский и Нижнегорский районы.14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил ранее в среду первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании коллегии министерства. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за год регион втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 годуКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет

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белогорский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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