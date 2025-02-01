https://crimea.ria.ru/20250201/grelsya-utyugom-v-pridnestrove-iz-za-energokrizisa-umer-pensioner-1143842758.html

Грелся утюгом: в Приднестровье из-за энергокризиса умер пенсионер

Грелся утюгом: в Приднестровье из-за энергокризиса умер пенсионер - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Грелся утюгом: в Приднестровье из-за энергокризиса умер пенсионер

В Приднестровье пенсионер попытался согреть комнату при помощи утюга, однако уснул и его дом загорелся. Мужчина был доставлен в больницу с ожогами, но не выжил. РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T14:19

2025-02-01T14:19

2025-02-01T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Приднестровье пенсионер попытался согреть комнату при помощи утюга, однако уснул и его дом загорелся. Мужчина был доставлен в больницу с ожогами, но не выжил. Об этом со ссылкой на пресс-центр министерства внутренних дел республики пишет РИА Новости.Трагедия произошла в Слободзее 25 января. Прибывшие на место возгорания спасатели обнаружили мужчину на полу горящего дома с сильными ожогами. Он был доставлен в больницу. 9 января министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев сообщил, что в Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса.Энергокризис в ПриднестровьеВ конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой. Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику. Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.24 января Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь. 27 января стало известно, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, поскольку Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.29 января сообщалось, что Россия и Приднестровье готовят сделку по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газаУкраина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищахГаз в Приднестровье закончится через два дня

приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, газ, общество, в мире, происшествия, новости, отопление