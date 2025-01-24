https://crimea.ria.ru/20250124/gaz-v-pridnestrove-zakonchitsya-cherez-dva-dnya-1143619415.html

Газ в Приднестровье закончится через два дня

Газ в Приднестровье закончится через два дня - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Газ в Приднестровье закончится через два дня

Через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля - уголь, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T11:28

2025-01-24T11:28

2025-01-24T11:28

приднестровье

газ

молдавия

новости

вадим красносельский

газпром

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля - уголь, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Он добавил, что уголь в республике закончится к середине следующего месяца, в этом случае она полностью останется без энергоресурсов. Красносельский заявил, что власти Молдовы препятствуют поставкам энергоресурсов в Приднестровье и при этом обвиняют Россию. "Россия сделала все для того, чтобы данная поставка была осуществлена через "Молдовагаз", — подчеркнул политик. С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта. С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Перед этим врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев ранее сообщил, что в республике уже зафиксированы случаи гибели людей из-за неосторожного использования печного отопления.Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияРоссия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республикиКиев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление

приднестровье

молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, газ, молдавия, новости, вадим красносельский, газпром