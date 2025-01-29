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Россия поможет Приднестровью купить газ - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Россия поможет Приднестровью купить газ
Россия поможет Приднестровью купить газ - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Россия поможет Приднестровью купить газ
Россия и Приднестровье готовят сделку по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу непризнанной... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T15:26
2025-01-29T15:28
новости
молдавия
газ
вадим красносельский
приднестровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Россия и Приднестровье готовят сделку по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу непризнанной республики Вадима Красносельского.По словам Красносельского, пока идут переговоры и поиск юридических механизмов. Окончательное решения по сделке может состоятся в любой момент, если не будет задержек со стороны Молдавии.В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой. Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику. Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.24 января Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь. По словам министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, в республике уже зафиксированы случаи гибели людей из-за неосторожного использования печного отопления.27 января стало известно, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, поскольку Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияКак Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
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новости, молдавия, газ, вадим красносельский, приднестровье
Россия поможет Приднестровью купить газ

Приднестровье получит займ от России на покупку газа - Красносельский

15:26 29.01.2025 (обновлено: 15:28 29.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Россия и Приднестровье готовят сделку по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу непризнанной республики Вадима Красносельского.

"Помощь Российской Федерации заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит, определенный заем. Это деньги для возврата, этими ресурсами мы кредитуем "Тираспольтрансгаз", и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны "Молдовагаза", — цитирует агентство главу республики.

По словам Красносельского, пока идут переговоры и поиск юридических механизмов. Окончательное решения по сделке может состоятся в любой момент, если не будет задержек со стороны Молдавии.
В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой. Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику. Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.
24 января Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь. По словам министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, в республике уже зафиксированы случаи гибели людей из-за неосторожного использования печного отопления.
27 января стало известно, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, поскольку Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.
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