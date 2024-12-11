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В Приднестровье ввели чрезвычайное положение - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В Приднестровье ввели чрезвычайное положение
В Приднестровье ввели чрезвычайное положение - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Приднестровье ввели чрезвычайное положение
Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T12:33
2024-12-11T12:33
приднестровье
экономика
в мире
энергетика
газ
молдавия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал парламента республики.Решение принято на внеочередном заседании в среду. Введение чрезвычайного экономического положения обусловлено возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье вводится для предотвращения критического падения производства и экономической нестабильности. Оно будет действовать в течение 30 дней с возможностью продления.Основная цель решения – обеспечить оперативные меры по сохранению экономики и поддержанию жизненно важных систем. В их числе расходование энергоресурсов строго по необходимости, создание запасов топлива на случай дефицита, запрет экспорта топлива, а также его равномерное распределение по всей стране. Также предусмотрено ограничение некоторых видов финансовой и экономической деятельности.Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Из-за позиции киевского режима под угрозой срыва оказались поставки газа в Молдавию и Приднестровье.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.Официальный Кишинев заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономикеУбрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииГотовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение
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приднестровье, экономика, в мире, энергетика, газ, молдавия, новости
В Приднестровье ввели чрезвычайное положение

Парламент Приднестровья ввел чрезвычайное экономического положение из-за ситуации с газом

12:33 11.12.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал парламента республики.
"Верховный Совет утвердил указ президента ПМР о введении чрезвычайного экономического положения в Приднестровье", - говорится в сообщении.
Решение принято на внеочередном заседании в среду. Введение чрезвычайного экономического положения обусловлено возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику.
Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье вводится для предотвращения критического падения производства и экономической нестабильности. Оно будет действовать в течение 30 дней с возможностью продления.
Основная цель решения – обеспечить оперативные меры по сохранению экономики и поддержанию жизненно важных систем. В их числе расходование энергоресурсов строго по необходимости, создание запасов топлива на случай дефицита, запрет экспорта топлива, а также его равномерное распределение по всей стране. Также предусмотрено ограничение некоторых видов финансовой и экономической деятельности.
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Из-за позиции киевского режима под угрозой срыва оказались поставки газа в Молдавию и Приднестровье.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Официальный Кишинев заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой.
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