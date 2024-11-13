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Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации
Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации
Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана. Об этом сообщил в среду глава... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T10:16
2024-11-13T10:16
крым
новости крыма
газификация крыма
сергей аксенов
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.По его данным, на 1 ноября в Крыму подключено 5 882 домовладения, или 91,3 % от плана. Дополнительно обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения еще 2 822 домовладений. Всего за 2024 год построено 555 километров распределительных газопроводов."Мероприятия по проектированию и строительству новых и реконструкции существующих сетей газораспределения финансируются из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. В этом году выполняются работы на 166 объектах", - написал Аксенов.При этом, по его словам, главной проблемой, которую планируют решать на региональном и федеральном уровнях, остается дефицит средств.Уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80% заявлял ранее председателя Совета министров республики Юрий Гоцанюк. По информации главы крымского правительства, в 2023 году на программу газификации направлено было почти 2,9 млрд руб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа социальной газификации расширена на СНТСколько денег получит Крым на социальную газификациюВ каких районах Крыма проведут газ в этом году
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, газификация крыма, сергей аксенов, жкх крыма и севастополя
Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации

В Крыму за год построено 555 километров распределительных газопроводов

10:16 13.11.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГазовый щит
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© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
"Республика Крым занимает 16 место по социальной газификации из 74 субъектов России. Для сравнения: в прошлом году наш регион был на 54 месте. В текущем году планируется догазифицировать 6 443 домовладения", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.
По его данным, на 1 ноября в Крыму подключено 5 882 домовладения, или 91,3 % от плана. Дополнительно обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения еще 2 822 домовладений. Всего за 2024 год построено 555 километров распределительных газопроводов.
"Мероприятия по проектированию и строительству новых и реконструкции существующих сетей газораспределения финансируются из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. В этом году выполняются работы на 166 объектах", - написал Аксенов.
При этом, по его словам, главной проблемой, которую планируют решать на региональном и федеральном уровнях, остается дефицит средств.
Уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80% заявлял ранее председателя Совета министров республики Юрий Гоцанюк. По информации главы крымского правительства, в 2023 году на программу газификации направлено было почти 2,9 млрд руб.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В каких районах Крыма проведут газ в этом году
 
КрымНовости КрымаГазификация КрымаСергей АксеновЖКХ Крыма и Севастополя
 
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