https://crimea.ria.ru/20241113/krym-za-god-vtroe-uskoril-tempy-sotsialnoy-gazifikatsii-1141816910.html

Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации

Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации

Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана. Об этом сообщил в среду глава... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T10:16

2024-11-13T10:16

2024-11-13T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.По его данным, на 1 ноября в Крыму подключено 5 882 домовладения, или 91,3 % от плана. Дополнительно обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения еще 2 822 домовладений. Всего за 2024 год построено 555 километров распределительных газопроводов."Мероприятия по проектированию и строительству новых и реконструкции существующих сетей газораспределения финансируются из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. В этом году выполняются работы на 166 объектах", - написал Аксенов.При этом, по его словам, главной проблемой, которую планируют решать на региональном и федеральном уровнях, остается дефицит средств.Уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80% заявлял ранее председателя Совета министров республики Юрий Гоцанюк. По информации главы крымского правительства, в 2023 году на программу газификации направлено было почти 2,9 млрд руб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа социальной газификации расширена на СНТСколько денег получит Крым на социальную газификациюВ каких районах Крыма проведут газ в этом году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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