https://crimea.ria.ru/20250201/sily-pvo-sbili-bolshe-100-dronov-vsu-i-10-amerikanskikh-himars-za-sutki-1143841671.html

Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за сутки

Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 108 украинских беспилотников и десять американских реактивных снарядов HIMARS, сообщается в... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T13:13

2025-02-01T13:13

2025-02-01T13:17

новости сво

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

himars

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:44:1196:716_1920x0_80_0_0_f9970ef709dc669349a101daea025543.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 108 украинских беспилотников и десять американских реактивных снарядов HIMARS, сообщается в субботней сводке Минобороны России.Кроме того, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и подготовки беспилотников, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований противника в 156 районах.Групповым ударом поражены объекты газовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщали ранее в субботу в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow сбили силы ПВО за неделюАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), himars, поставки западного оружия украине