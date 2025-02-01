https://crimea.ria.ru/20250201/sily-pvo-sbili-bolshe-100-dronov-vsu-i-10-amerikanskikh-himars-za-sutki-1143841671.html
Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за сутки
Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 108 украинских беспилотников и десять американских реактивных снарядов HIMARS, сообщается в... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T13:13
2025-02-01T13:13
2025-02-01T13:17
новости сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
himars
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 108 украинских беспилотников и десять американских реактивных снарядов HIMARS, сообщается в субботней сводке Минобороны России.Кроме того, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и подготовки беспилотников, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований противника в 156 районах.Групповым ударом поражены объекты газовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщали ранее в субботу в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow сбили силы ПВО за неделюАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), himars, поставки западного оружия украине
Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за сутки
Российские силы ПВО за сутки сбили 108 беспилотников ВСУ и 10 снарядов HIMARS - Минобороны
13:13 01.02.2025 (обновлено: 13:17 01.02.2025)