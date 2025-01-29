https://crimea.ria.ru/20250129/rossiyskie-voennye-sbili-165-bespilotnikov-i-unichtozhili-1275-boevikov-1143766007.html
Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков
Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков
российской армии в зоне проведения спецоперации Украина за сутки потеряла порядка 1275 военнослужащих. Кроме того, сбиты 165 вражеских БПЛА. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T13:04
2025-01-29T13:04
2025-01-29T13:04
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В результате активных действий российской армии в зоне проведения спецоперации Украина за сутки потеряла порядка 1275 военнослужащих. Кроме того, сбиты 165 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики", - уточняют в военном ведомстве.На этом направлении противник потерял до 520 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и другое вооружение.Улучшили тактическое положение подразделения группировки войск "Запад". Украина потеряла до 320 военнослужащих и военную технику, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, два орудия полевой артиллерии западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов.Еще до 220 украинских боевиков ликвидированы подразделениями "Южной" группировки войск, которые заняли более выгодные рубежи и позиции."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих", - добавляют в Минобороны РФ.Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток". Киев потерял свыше 135 военнослужащих, а также танк и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства.Еще 50 украинских военных ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночьДвухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской областиУдары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков
Российская армия за сутки сбила 165 БПЛА и ликвидировала порядка 1275 украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В результате активных действий российской армии в зоне проведения спецоперации Украина за сутки потеряла порядка 1275 военнослужащих. Кроме того, сбиты 165 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 165 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки БПЛА и безэкипажных катеров", - говорится в сводке.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка
Донецкой Народной Республики", - уточняют в военном ведомстве.
На этом направлении противник потерял до 520 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и другое вооружение.
Улучшили тактическое положение подразделения группировки войск "Запад". Украина потеряла до 320 военнослужащих и военную технику, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, два орудия полевой артиллерии западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов.
Еще до 220 украинских боевиков ликвидированы подразделениями "Южной" группировки войск, которые заняли более выгодные рубежи и позиции.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих", - добавляют в Минобороны РФ.
Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток". Киев потерял свыше 135 военнослужащих, а также танк и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства.
Еще 50 украинских военных ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр".
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