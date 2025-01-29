https://crimea.ria.ru/20250129/rossiyskie-voennye-sbili-165-bespilotnikov-i-unichtozhili-1275-boevikov-1143766007.html

Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков

Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Российские военные сбили 165 беспилотников и уничтожили 1275 боевиков

российской армии в зоне проведения спецоперации Украина за сутки потеряла порядка 1275 военнослужащих. Кроме того, сбиты 165 вражеских БПЛА. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T13:04

2025-01-29T13:04

2025-01-29T13:04

новости сво

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В результате активных действий российской армии в зоне проведения спецоперации Украина за сутки потеряла порядка 1275 военнослужащих. Кроме того, сбиты 165 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики", - уточняют в военном ведомстве.На этом направлении противник потерял до 520 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и другое вооружение.Улучшили тактическое положение подразделения группировки войск "Запад". Украина потеряла до 320 военнослужащих и военную технику, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, два орудия полевой артиллерии западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов.Еще до 220 украинских боевиков ликвидированы подразделениями "Южной" группировки войск, которые заняли более выгодные рубежи и позиции."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих", - добавляют в Минобороны РФ.Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток". Киев потерял свыше 135 военнослужащих, а также танк и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства.Еще 50 украинских военных ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночьДвухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской областиУдары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика